Paks mellé az olimpiát is behúzzuk? (TOP 10 sztori - 5.)

Zöld utat kaphat a paksi bővítés

Hogy jutottunk idáig?

Milyen vizsgálatokat indított Brüsszel?

Itt tartunk most

a piacon, tőzsdén értékesítik a Paks II. által megtermelt áramot (nem adhatja el az MVM nagykereskedőjének)

a kormány garantálja, hogy a Paks II. projekt nem kerül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt álló MVM-csoportba, mert az túl nagy koncetráció lenne

bár Paks II. állami cég lesz, a pénzügyi számlájára érkező bevételből nem lehet újabb fejlesztéseket végezni, csak karbantartást. Amennyiben az állam mégis nyújt támogatást a működés fenntartása érdekében, arról tájékoztatnia kell a Bizottságot

Ezzel nincs vége a sztorinak

Egy kis párhuzam: budapesti olimpia

Sok, elsőre váratlan dolog történt a 2016-os évben, a gigaméretű magyar atomenergetikai beruházás, a paksi bővítés elől szépen gördülnek el a brüsszeli akadályok. A paksi bővítés nem csak a magyar, de a régiós és európai energiapiac egyik kiemelt témája lesz az elkövetkező években, ha gőzerővel beindul a projekt. Paks ráadásul úgy kaphat zöld lámpát, hogy az európai energiapiacokon drámai szabályozásbeli változások várhatók, az Európai Bizottság Téli Szabályozási Csomag tervezete legalábbis erre enged következtetni. Az unió célja, hogy a szabályozói környezet lekövesse az iparágban zajló trendeket, valamint elősegítse, és felgyorsítsa a határokon átnyúló, egységes európai energiapiac létrehozását.Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin még 2014 elején állapodott meg a magyarországi nukleáris bővítésről. Az új atomerőművi kiépítés az 1982-től kezdve üzembe helyezett négy paksi 500 MW-os atomerőművi reaktorblokk mellett épül fel, első 1200 MW-os blokkjának tervezett üzembe helyezési időpontja 2023. A beruházás becsült költsége 12 milliárd euró. A finanszírozás 80 százalékát 30 éves futamidejű orosz hitel biztosítja.A Paks II. projekt kezdetben az MVM csoport hatáskörébe tartozott, majd átkerült a Miniszterelnökséghez. A Paks II. projekt megtérülési számítása a Rothschild-csoport modelljén alapul, ez alapján a két 1200 megawattos blokk 50,5-57,4 eurós piaci áramár mellett térül meg a jövő évtized közepétől számított 60 éves élettartama végére. A kabinet paksi bővítésről készült szakértői vizsgálata legalább 65 eurós átlagos áramárral számolt az említett időszakra, így megtérülést, hasznot ígérnek a beruházásnál.A paksi kapacitásbővítési projekt kapcsán Brüsszel több területen is vizsgálatokat indított. Az egyik európai bizottsági eljárás azt hivatott vizsgálni, hogy megáll-e a lábán a paksi kapacitásfenntartási projekt (a jövőben értékesítendő áramárak kitermelik-e a beruházás költségeit), vagy sem. A kormány végig arról beszélt a Rothschild-tanulmányra alapozva, hogy megtérül a paksi projekt, azért időközben napvilágot láttak ettől merőben eltérő vélemények is, a Greenpeace megrendelésére készült Candole Partners tanulmány például azt állította, nincs olyan forgatókönyv, mely szerint Paks II. gazdaságos lenne. A másik európai bizottsági eljárás azért indult, mert a kormány nemzetközi tender nélkül választotta ki az orosz Roszatomot arra hivatkozva, hogy a magyar műszaki és biztonsági előírásoknak csak az orosz technológia felel meg.A legtöbben már biztosra veszik, hogy a paksi beruházásra hamarosan Brüsszel is hivatalosan rábólinthat, főleg azután, hogy novemberben az Európai Bizottság bejelentette, megszünteti a Magyarország ellen folyó kötelezettségszegési eljárást, amelyet azért indítottak, mert Budapest nem nyílt pályázaton választotta ki a beruházásra az orosz Roszatomot. Brüsszel elfogadta a magyaroknak azon érvelését, hogy egyetlen más cég sem tudta volna biztonságosan bővíteni a meglévő paksi kapacitást. Az Európai Bizottság mindössze annyit kért a magyar kormánytól, hogy az atomerőmű reaktorának kivételével a részelemek legalább felénél írjanak ki nyilvános közbeszerzést. Erre a kormány ígéretet is tett.A másik, a tiltott állami támogatás gyanúja miatt indított brüsszeli vizsgálatnál a közelmúltban megjelent hírek szerint az EU hajlik arra, hogy engedélyezze a beruházást, igaz brüsszeli értesülések szerint kimondhatják, hogy van állami támogatás. Az eddig megjelent információk szerint az alábbi feltételekkel engedélyezhetik a paksi bővítést:Vagyis a tiltott állami támogatás gyanúja miatt indított vizsgálatnál a hivatalos döntés máig nem született meg, az EU versenypolitikai biztosa, Margrethe Vestager hetekkel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy több kérdés is tisztázásra vár még. Vestager utalt arra, hogy a testület többek között a projekt regionális energiapiacokra gyakorolt hatását is vizsgálja, mielőtt meghozná a döntést. A versenypolitikai biztos emlékeztetett arra is, hogy a Bizottság rengeteget tanult a több szempontból is hasonló brit atomerőmű-projekt, a Hinkley Point állami támogatásának vizsgálatából és magából a döntésből (a Bizottság a brit nukleáris beruházást végül jóváhagyta).Ha a paksi bővítés véglegesen megkapja az EU jóváhagyását, akkor sem feltétlenül zárul le az ügy, hiszen a Bizottság döntését kiemelt figyelem fogja övezni azokban a tagállamokban, ahol az atomenergia felhasználása politikailag ellentmondásos téma. Ausztria például egy esetleges pozitív bizottsági döntés esetén (ami tehát zöld utat adna bizonyos feltételek mellett a Pakshoz nyújtandó állami támogatáshoz) azzal támadhatja meg a döntést az Európai Bíróságon (ahogy azt Hinkley Point esetében is tette), hogy a beruházás állami támogatása torzíthatja a regionális piacokat. Bécs korábban is jelezte, attól tart, hogy az uniós engedély után a magyar beruházás hasonló projektek sorát indíthatná el a régióban.Amennyi kétség és kérdőjel a paksi kapacitásbővítő projekt kapcsán az utóbbi időszakban felmerült, legalább annyira bizonytalan volt Budapest küzdelme a 2024-es olimpia megrendezésének jogáért. A budapesti olimpiai pályázat legutóbb még egy lépéssel közelebb került a célhoz, ugyanis bejutott a harmadik körbe: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alkalmas városnak minősítette Budapestet.Ha Budapest elnyeri a 2024-es olimpia rendezési jogát, akkor a jelenlegi számítások szerint bő 1000 milliárd forintnyi közvetlen fejlesztést kellene végrehajtani hét év alatt a szükséges infrastruktúra-beruházások mellett. Az októberben beadott friss pályázati dokumentáció szerint a magyar főváros az olcsó olimpiát hangsúlyozza, azonban ennek az is lehet az oka, hogy a legutóbbi tervek óta is születtek döntések olyan beruházásokról, melyek kikerültek az olimpia költségvetéséből.