Putyin a Dunaferr helyzetéről is beszél Orbánnal

A legmegbízhatóbb energiabiztonságot garantáló partner így Oroszország

Paks 2-t illetően "ugrásra készen állunk", várjuk az EU utolsó engedélyét, hogy a bővítés megkezdődjön.

Mint mondta, napirendre kerülÉrdekes, hogy legutóbb épp a tulajdonosváltásról érkeztek hírek a Dunaferr felől:A gyógyszeripart illetően a Richter és az Egis megkapta az engedélyeket, hogy exportálhasson és részben termelhessen Oroszországban - közölte. Hozzáfűzte: a Richter Oroszországban a második legjelentősebb szereplő a receptköteles patikai piacon, és az orosz kormány szoros együttműködésre törekszik a gyógyszeriparban, e kooperáció zászlóshajója lehet a Richter.Arról is beszélt, hogy az elmúlt időben több magyar technológiára épülő mezőgazdasági beruházás valósult meg Oroszországban, és azt szeretnék, ha ez a vízgazdálkodásban is így lenne.Szijjártó Péter az energetikai kérdésekkel kapcsolatban közölte: "a magyar kormány kért,A cég eddig 1,3 milliárd dollárt fektetett be Oroszországban, ma már a Mol olajkitermelésének 6,5 százaléka származik Oroszországból - mutatott rá.A tárcavezető hangsúlyozta: a két éve kötött megállapodás értelmében már tavaly minden részletkérdést lezártak a magyar-orosz hosszú távú gázvásárlásról, így most abban a kényelmes helyzetben vannak, hogy már a 2021 utáni helyzetről tudnak beszélni. Magyarország energiabiztonságát több lépés is veszélyezteti, így a Déli Áramlat vezeték ellehetetlenítése és az, hogy Horvátország, valamint Románia továbbra sem felel meg annak az uniós kötelezettségnek, hogy biztosítsa a kétirányú gázszállítást - magyarázta.- fűzte hozzá.Szijjártó Péter kitért arra:A paksi bővítésről közölte: ha van olyan lehetőség, amely előnyösebb helyzetbe hozza pénzügyileg Magyarországot, akkor megteszik a szükséges lépéseket, de eddig erre vonatkozó javaslatot nem tett a Nemzetgazdasági Minisztérium.Ugyancsak kérdésre elmondta: aminden magyar-orosz tárgyaláson szóba kerül, csütörtökön is napirenden lesz, ésSzijjártó Péter a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval is találkozott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját Budapesten 2017. február 1-jén.