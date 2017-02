Távhőszolgáltatókat vehet a nemzeti közműcég

Előzmények

Rezsicsökkentés

2017 január 31-én lezárult az elmúlt 3-4 év legnagyobb energetikai tranzakciója, és megtörtént a 121 milliárd forintos vételár rendezése, ezzel immár 100 százalékos állami tulajdonba került az EDF Démász - közölte az ENKSZ elnök-vezérigazgatója az alkalomból szervezett sajtóbeszélgetésen. A tranzakció megvalósulását 18 hónapos intenzív tárgyalás előzte meg, amelyben ugyan Kóbor György szerint akadtak kisebb-nagyobb hullámvölgyek is, azonban a végeredmény minden fél, így az állam számára is egyértelműen kielégítő lett. A francia tulajdonos például a 2015-2016-os osztalékot sem vitte el teljesen.A tranzakció az MVM hathatós pénzügyi támogatásával valósult meg, a társaság ENKSZ-ben való tulajdonosi megjelenésével részben tőkeemeléssel, részben hitellel járult hozzá a vásárláshoz, míg az ENKSZ saját hozzájárulása 6 milliárd forint volt. Az MVM Zrt. tőkeemelés útján 50 százalékos befolyást szerzett az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-ben. A Démász új tulajdonosa 100 százalékban az ENKSZ.Az ENKSZ első embere szerint az MVM csoport stratégiai és pénzügyi befektetőként való beszállása egyértelműen jelzi, hogy stratégiai értéket látnak az áramszolgáltatóban, amelyet jól működő, jelentős szakmai kompetenciával rendelkező társaságnak tartanak. A Démász mellett szólt az is, hogy a tranzakció viszonylag gyorsan végrehajtható volt, ezáltal a nemzeti közműcég az egyetemes gázszolgáltatást követően áramszolgáltatási lábát is kiépítheti. Az országos egyetemes áramszolgáltatói engedélyt várhatóan nyár végéig megkapja az ENKSZ.Az ENKSZ korábban több potenciális tranzakciós célpont ügyében is tárgyalt. Az ELMŰ tranzakciót azonban leállították, nagyrészt azért, mert az eladó stratégiája idő közben módosult, így immár az RWE sem kíván megválni ügyfélportfóliójától - hangzott el.A Démász tranzakció szervesen illeszkedik az MVM középtávú növekedési stratégiájába is - mondta el Csiba Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. A stratégia értelmében az MVM csoportnak végfelhasználókra van szüksége, a Démász tranzakció révén pedig egy csapásra mintegy 800 ezer fogyasztóhoz jutott az MVM. Az energetikai órás számára a végfelhasználók a jövő zálogát jelenthetik, hiszen az alapszolgáltatásokon túl és azokhoz kapcsolódóan további termékek, szolgáltatások értékesítésére kínálnak lehetőséget. A megszerzett szolgáltatók kapcsán a menedzsment célja az egyetemes szolgáltatások egy kézbe kerülésével a szinergiák lehető legteljesebb kiaknázása.Az MVM ezt követően is folytatni kívánja növekedési stratégiáját, a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint már vizsgálják a távhőszolgáltatási piacra való belépés lehetőségeit is, amelyhez rendelkeznek a szükséges eszközökkel. Az erősen centralizált gáz- és áramszolgáltatással szemben a távhőszolgáltatás országosan decentralizált módon valósul meg, ezért e téren "foltszerűen" lehet akvizíciókra számítani az ENKSZ, illetve az MVM csoport részéről.Az ENKSZ tavaly december 5-én adásvételi szerződést írt alá az EDF DÉMÁSZ 100 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról az EDF International S.A.S.-val, ez a tranzakció most lezárult, a vállalat új neve 2017. március 1-jétől DÉMÁSZ Zrt. lesz, ezzel elindul a nemzeti közműszolgáltatás áramszolgáltatási üzletága.Az EDF DÉMÁSZ közel 1500 főt foglalkoztat, regionális villamos energia egyetemes szolgáltatói és versenypiaci engedélyekkel is rendelkezik, és hozzá tartozik leányvállalata, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. is, amely 32 200 kilométer hosszú villamos hálózatot üzemeltet. A társaság közel 775 ezer lakossági- és versenypiaci fogyasztót lát el villamos energiával az ország dél-keleti részén, így az egyetemes szolgáltatás mellett 10 százalékos részesedése van a hazai szabadpiacon is. A cégcsoport 1995 óta működik Magyarországon. Leányvállalatai villamosenergia-elosztással és -kereskedelemmel is foglalkoznak.Az állami közműcég tavaly év végi bejelentése némileg meglepő volt azt követően, hogy a korábbi hónapokban egyre inkább az tűnt valószínűnek, hogy az ENKSZ leáll a terjeszkedéssel a lakossági energiapiacon a gázszolgáltatás gyors államosítása után. Korábban Lázár János kancellária miniszter is arról beszélt, hogy a tervezett akvizíciók nem valószínű, hogy ebben a kormányciklusban megvalósulnak. Ezeknek a felvásárlásoknak az összértéke elérheti az 1000 milliárd forintot is a kormány korábbi jelzése szerint.A kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos stratégiájának egyik kulcskérdése, hogy hol lesz a nemzeti közműszolgáltató helye és szerepe a rendszerben, erre korábban Seszták Miklós fejlesztési miniszter is utalt. Az nem meglepetés, hogy a kormány további rezsicsökkentésre készül, ahogy az sem, hogy az EU új energiapiaci szabályozási csomagjával egyre erősebben fellép a nemzetállami energiapiaci árszabályozás ellen. Seszták Miklós fejlesztési miniszter korábban arról beszélt, hogy minden döntés, ami az energiaipari stratégia megalkotása során megszületik, a rezsicsökkentés eddigi eredményeinek megőrzését szolgálja.A fűtési szezon kapcsán Csiba Péter elmondta, a rendkívül tartós hideg időszak ellenére továbbra is elegendő kapacitás áll rendelkezésre a gáztárolókban, miután a fűtési szezont megelőzően az egy évvel korábbinál 300 millió köbméterrel több gázt tároztak be. Mindemellett az ellátás biztonságát pedig a betárolt gáz mellett a kereskedelmi beszerzések is szavatolják.