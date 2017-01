Tőzsdei kibocsátásból vennék meg a horvátok az INA-t

A horvát kormány visszavásárolná a Moltól az INA-ban meglévő 49 százalékos részesedését

A finanszírozás egyelőre nem világos, a gazdasági miniszter most egy közműcég részvényeinek tőzsdei bevezetésével állt elő, részben az ebből származó bevételekből vehetik meg a horvátok az INA-részesedést

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök tavaly december 24-én rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a horvát kormány visszavásárolja a Moltól az INA-ban meglévő 49 százalékos részesedését . Egyelőre nem világos, hogy hogyan finanszíroznák az ügyletet (arról, hogy mennyibe kerülhet az INA-csomag itt írtunk részletesen), de a horvát gazdasági miniszter új ötlettel állt elő.Martina Dalic horvát gazdasági miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy a kormányzó pártok, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és a Híd Függetlenek Listája (Most) el szeretnék oszlatni az azzal kapcsolatos találgatásokat, hogy a Híd ellenzi a Horvát Elektromos Művek (HEP) egy részének az eladását azért, hogy Horvátország megvásárolja a Moltól a magyar vállalatnak a horvát olajipari cégben meglévő részesedését. Igaz ehhez azt is hozzátette a miniszter, hogy a HEP-részvények eladása és az INA-részesedés megvásárlása két különálló tranzakció.Dalic azt is elmondta, hogy a horvát kormány a HEP-részvények 25 százalékát vinné tőzsdére, 75 százalék plusz egy szavazatot, vagyis a teljes kontrollt viszont megtartaná.A kormány tervét ellenzéki és kormánypárti politikusok is támadták, attól tartva, hogy a HEP-részesedés eladása csökkentené az ország energiafüggetlenségét, és népszavazáshoz kötnék a HEP-részvények eladását, eközben a kormány azzal érvel, hogy az állam a teljes kontrollt megtartaná az elektromos művekben, de a részvényértékesítéssel lehetőséget adna a horvát embereknek, hogy részesedjenek a vállalat sikeréből.Korábban egyébként más forgatókönyv is felmerült az INA-részesedés megszerzésének finanszírozására , Radimir Cacic, a horvát miniszterelnök helyettese azt mondta, hogy a háttérben már zajlanak a tárgyalások arról, hogyan kompenzálhatnák Horvátországot a szíriai olajmezőkön kitermelt olajból elmaradt bevételért, illetve hogyan térhetnének vissza Szíriába. Emlékeztetett arra, hogy a horvát állam az INA-n keresztül 2001-ig 800 millió dolláros bevételre tett szert a szíriai olajmezőkből. a horvát olajipari cég kutatta ugyanis ott az olajmezőket. Szerinte ebből a pénzből vásárolhatnák vissza a Moltól az INA-t.