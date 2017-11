Változik a megújuló energia támogatási rendszer

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal most megjelent rendelete (MEKHR), illetve annak mellékletei meghatározzák a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának támogatási időtartamát és mennyiséget, továbbá a megvalósítási határidőt is.A támogatás mértékét a MEKH minden év november 1-jéig felülvizsgálja a következő évben hiánytalanul beérkező új kérelmekre vonatkozóan. Napelemes termelők esetében május 1-jéig és november 1-jéig kerülnek felülvizsgálatra a támogatási mértékek a következő naptári félévben hiánytalanul beérkező új kérelmek vonatkozásában.A MEKHR-ben nem szabályozott esetekre a MEKH egyedileg állapítja meg a támogatás időtartamát és a támogatás alá eső mennyiséget a kérelmező beadványa és a MEKHR-ben rögzített módszertan alapján. Ennek során a MEKH azt vizsgálja, hogy a projekt nettó jelenértéke 6,94%-os diszkontráta mellett mikor válik pozitívvá, figyelembe véve a jövőbeli várható piaci értékesítésből származó diszkontált pénzáramlást is mint maradványértéket. A vizsgálat során a MEKH indokoltsági vizsgálatot végezhet a benyújtott üzleti terven, esetleges módosításait határozatában indokolja.A november 8-án megjelentek alapján az 1 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű erőműegységekre (kivéve a szélenergiát) és - új elemként - a demonstrációs projektekre is kérhető, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapítsa meg a támogatás időtartamát. A 0,5 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű erőműegységek (kivéve a szélenergiát) és a beruházási támogatásban is részesülő demonstrációs projektek igényelhetnek kötelező átvételt. Az Európai Unióban valamely technológiát elsőként bemutató és jelentős, a technika aktuális állását meghaladó újítást tartalmazó projektek esetében kérelmezhető a demonstrációs projektté minősítés.A MEKHR hatálybalépése - 2017. november 9. - előtt benyújtott Metár kérelmekre a 17/2016. MEKH rendelet szerinti feltételek vonatkoznak. A változások a korábbi kötelező átvételi rendszer (KÁT) keretében elnyert támogatási jogosultságokat sem érintik. Magyar Közlöny 2017. november 8-i számában közzétett változásokról - amelyeket a keddi Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián dr. Velez Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztályának főosztályvezető-helyettese is kilátásba helyezett - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján részletes tájékoztató található.