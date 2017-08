Ennek sosem lesz vége? Újabb hidegzuhany a német autógyártóknak

Az augusztus eleji dízelcsúcson azt vállalaták a német autógyrtók, hogy módosítják a dízeles autók szoftvereit

A német környezetvédelmi miniszter szerint ez nem elég, hardveres átalakításokra is szükség van, ez viszont akár több milliárd eurós költséget is jelenthet az autógyártóknak

A német környezetvédelmi miniszter, Barbara Hendricks továbbra is azt szorgalmazza, hogy ne csak a szoftvereket módosítsák a dízelautókon, de hardveres átalakításokra is sor kerüljön . Erre most már újabb indoka is van a miniszternek, elkészült ugyanis egy tanulmány, ami alapján az augusztus eleji németországi dízelcsúcson az autógyártók által felajánlott megoldások nem hoznak érzékelhető eredményeket, további lépésekre is szükség lesz.A dízelcsúcson a tartományi, szövetségi politikusok és az autógyártók képviselői abban állapodtak meg, hogy az autógyártók egyrészt módosítják a dízelautók motorvezérlő szoftvereit, hogy ezáltal csökkentsék az autók károsanyag-kibocsátását, másrészt önkéntesen kedvezményeket adnak régebbi (Euro-1-4 besorolású) autók leadása esetén, ha új, Euro-6 normájú autót vesznek a vásárlók. A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (UBA) tanulmánya alapján a városokban egy szájegyű százalékos mértékben csökkenne a nitrogén-oxid koncentráció a szennyezett levegőjű belvárosokban, ha csak szoftvereket módosítanak az autókon és új autókkal váltják ki a régieket, ezért a környezetvédelmi miniszter alacsony fogyasztású benzines autók, hibridek vagy elektromos autók vásárlását ajánlja.

Német dízelcsúcs

Németországban 5,3 millió Euro-5-ös és 6-os dízelautón hajt végre szoftverfrissítést a Volkswagen, a Daimler, a BMW és az Opel, mégpedig úgy, hogy az az ügyfelek számára térítésmentes, és az ígéretek szerint nem befolyásolja a motor teljesítményét, az üzemanyagfogyasztást és a motor élettartamát (a cél az, hogy az átalakított autók 25-30 százalékkal kevesebb nitrogén-oxidot bocsátsanak ki, az autógyártóknak 500 millió euróba kerülhet az átalakítás). A szoftverfrissítés nem kötelező.



ezen túlmenően az autógyártók különböző mértékű kedvezményeket adnak új autó vásárlásakor, ha az ügyfelek régi, Euro-1-4-es dízelautóikat bontóba küldik



500 millió eurós mobilitási alapot hoznak létre, amelyet fele-fele arányban az autógyártók és a német állam finanszíroz, és amellyel olyan városok közlekedésének fejlesztését támogatják, ahol különösen magas a nitrogén-oxid koncentráció Német szövetségi, tartományi politikai vezetők és autóipari felsővezetők részvételével tartottak augusztus 2-án egyeztetéseket a dízelautók magas károsanyag-kibocsátásáról és ennek kezeléséről. A berlini dízelcsúcson arról született megállapodás, hogy

A vizsgálatokat az UBA két helyszínen folytatta le: Münchenben a Landshuter Allén, és Mainzban a Parcusstrassen, előbbinél a mostani 80-ról 75-re, utóbbinál 53-ról 51 mikrogramm/m3-re csökkenne a nitrogén-oxid koncentráció, ha végrehajtanák az autógyártók ötleteit.Nem várt helyről kapott egyébként támogatást a környezetvédelmi hivatal, az autókereskedőket tömörítő szövetség (ZDK) is azt sürgeti, hogy az autógyártók hardveresen is alakítsák át az autóikat, mert bár az átalakítások jóval többe kerülnek, mint a szoftverfrissítések, de jóval hatásosabbak is. Amennyiben az autógyártókat rákényszerítenék arra, hogy ne csak szoftverfrissítéseket végezzenek az autókon, az akár több milliárd euróba is kerülhet az autógyártóknak.