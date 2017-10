A nap második felében sincsenek túl nagy izgalmak-index szinten, a DAX továbbra is kis pluszban, míg a BUX 0,2 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül továbbra is a Mol (-0,8%) és a Magyar Telekom (-1%) vezeti az esést, míg az OTP 0,2 százalékot, a Richter pedig 0,4 százalékot emelkedett.

Balog Bélát, a Rába Csoport pénzügyi igazgatóját is jelölte a zsűri a CFO of the year díjra a júniusi Business and Finance konferenciánkon. A jelöléssel az ország legjobb teljesítményt nyújtó vállalatainak pénzügyi eredményeit ismerték el a Portfolio és a Credit Managament Szövetség közös rendezvényén. A Rába Csoport pénzügyi sikerei mellett a társaság sikeres kockázatkezelési és partnerminősítő rendszeréről is kérdeztük most Balog Bélát.

