Erős évet zárt a Nyomda

a Nyomda a negyedik negyedévben közel 6,5 milliárd forintos árbevételt ért el, ami közel 22 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ez elsősorban a kártyagyártás, megszemélyesítés (+37%) és a nyomtatványok (+31%) forgalomnövekedésének volt köszönhető. A teljes 2016-os évben a vállalat 24,9 milliárd forintos árbevételt ért el, amely 17 százalékos növekedést jelentett év/év alapon.

az exportárbevétel a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest közel 28 százalékkal nőtt, ezzel 41 százalékos exportarányt ért el a vállalat. Ebben szerepet játszott az is, hogy közel 45 százalékos növekedés volt a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés adatfeldolgozás (legnagyobb súlyú szegmens) területén. A teljes évet figyelembe véve rekord méretű, több mint 9,2 milliárd forintos exportbevétel született, amely 11 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. Ezzel az export 37 százalékos részarányt képviselt a cég teljes árbevételén belül.

az ingatlanokat birtokló ANY Ingatlanhasznosító Kft. üzletrészének vásárlása során negatív goodwill keletkezett, ezért a nettó eredmény egyszeri 126 millió Ft-tal növekedett. A különbözet oka, hogy a tulajdonszerzés időpontjában az ingatlanokat birtokló társaság üzletrészének vételára alacsonyabb volt, mint a kapcsolódó ingatlanok piaci értéke, így az IFRS szabályoknak megfelelő egyszeri bevétel elszámolására került sor.az alaptevékenység eredményességét jól tükröző EBITDA több mint 88 százalékkal nőtt 2015 negyedik negyedévéhez képest, így 820 millió forint fölé emelkedett. Az árbevétel arányos EBITDA 12,7 százalék volt. A 2016-os évet figyelembe véve a vállalat 2,97 milliárd forintos EBITDA-t ért el, míg a már említett ingatlan-tranzakció hatását figyelembe véve a korrigált konszolidált EBITDA 2,85 milliárd forint volt, amely 25 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest.

az üzemi eredmény 413 millió forint volt a negyedik negyedévben, amely több mint 85 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A teljes évet figyelembe véve a vállalat 1,97 milliárd forintos üzemi eredményt ért el, abban az esetben viszont, hogyha figyelembe vesszük - korrigáljuk azzal - az ingatlan-tranzakció hatását is, a Biztonsági Nyomda 1,84 milliárd forintos üzemi eredményt ért el, amely közel 35 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest.A nettó eredmény több mint 233 millió forint volt a negyedik negyedévben, amely több mint 13 százalékos növekedést jelentett az egy évvel korábbi értékhez képest. Az egy részvényre jutó nyereség 16 forint volt a negyedik negyedévben, míg egy évvel korábban 14 forintot ért el a társaság. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés, valamint a negatív goodwill bevételként való elszámolását követően a nettó eredmény 1,2 milliárd forint volt tavaly, amely 29 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy az egy részvényre jutó nyereség 84 forint volt 2016-ban.

Rekord méretű exportbevétel mellett, minden soron kétszámjegyű növekedést értünk el. Fejlesztéseink iránya és termékportfóliónk összetétele újra bizonyított. Biztonsági és kártya termékeink, valamint üzleti nyomtatványaink a régióban vezető szerepet biztosítanak az ANY-csoportnak. Az igazgatóság az elmúlt évekhez hasonlóan újra arról döntött, hogy a megtermelt eredmény kifizethető osztalékként, így a közgyűlésnek részvényenként 84 forint osztalék kifizetését javasolja.

Ez pedig a hétfői záróárfolyammal számolva közel 6,85 százalékos osztalékhozamot jelent, amely a jelenlegi kamatkörnyezetben kifejezetten jónak mondható.

- fűzte hozzá a társaság jelentéséhez Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója.A Nyomda árfolyama 0,2 százalékot erősödött a múlt pénteki záróárához képest, így 1 265 forinton fejezte be a hétfői kereskedést. Ez egyben azt is jelentette, hogyha figyelembe vesszük a menedzsment által javasolt 84 forintos részvényenkénti osztalékot, illetve a saját részvényekre eső részt is figyelembe vesszük, akkor 86,63 forintos részvényenkénti osztalékot kapunk.