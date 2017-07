Erős kritika érkezett: már az is baj, ha pénzt költ a jegybank

Brutális mennyiségű eszközt vásárol a japán jegybank minden hónapban

Eddig örültek ennek a piaci szereplők, de most már egyre többen kritizálják

A japán tőzsde vezérigazgatója szerint most már a befektetőket is távol tartja az eszközvásárlási program

Szokatlanul erős kritikát fogalmazott meg a japán tőzsde első embere, Akira Kiyota a japán jegybank eszközvásárlási programjával kapcsolatban, szerinte ugyanis az, hogy a jegybank tőzsdén jegyzett alapokat (ETF) vásárol, torzítja a piacot. A japán jegybank 2010 óta vásárol ETF-eket, de tavaly július óta közel duplájára emelte a vásárlásait, és jelenleg már évente 6000 milliárd jen, vagyis közel 54 milliárd dollár értékben vásárol papírokat a jegybank, amivel az egyik legnagyobb szereplő, az ország tőkepiacán, június végén az ETF-ek mögött lévő japán részvények 71 százalékát birtokolta a japán jegybank, ez nagyjából a japán tőzsde teljes kapitalizációjának a 2,5 százalékát teszi ki.Kiyota szerint a jegybanki vásárlások miatt a tőzsdei volatilitás túlságosan alacsony, ez pedig távol tartja a befektetőket a tőzsdétől. A tőzsde első embere szerint az éves szinten 6000 milliárd jenes vásárlás folyamatosan torzítja a tőkepiacokat. Az alacsony volatilitással kapcsolatban egyébként igaza van Kiyotának, hiszen a legfontosabb japán részvényindex, a Nikkei 225 volatilitása 12 éves mélypontra esett, 2005 óta nem volt olyan alacsony mint most. Kiyota azt is kiemelte, hogy bár a jegybank vásárlásai felfelé segtik az árfolyamokat, a befektetők tőzsdei aktivitása egyre alacsonyabb, a tokiói tőzsdén az elmúlt negyedévben voltak napok, amikor extrém alacsony volt a forgalom.A tőzsde első emberének mostani kirohanása egyrészt azért furcsa, mert a japán intézmények vezetői nyilvánosan nagyon ritkán kritizálják egymást nyilvánosan, másrészt azért is, mert tavaly szeptemberben Kiyotának még nem volt problémája a jegybank eszközvásárlásaival, a tőzsde első embere akkor még azt mondta, hogy a jegybanki vásárlások nem akkora volumenűek, hogy érdemi torzító hatást fejtsenek ki.