A BUX ma is felülteljesítőként 0,4 százalékos pluszban zárta a napot, ami a blue chipek közül főként a Mol 0,7, a Richter 0,6, és az OTP 0,1 százalékos emelkedésének volt köszönhető.

Jóval az előző napi záróáruk alatt nyitottak a tőzsdék az Egyesült Államokban, miután Donald Trump egy Arizonában tartott gyűlésen arról beszélt, hogy nem hisz abban, hogy megállapodást tudnak elérni a Kanadával és Mexikóval kötött szabadkereskedelmi egyezmény ügyében anélkül, hogy leállítanák a NAFTA-t. Továbbá arról is beszélt, hogy amennyiben az amerikai-mexikói határfal megépítéséhez szükséges anyagi források előteremtéséről nem sikerül megállapodni (és az erről szóló törvényt nem tudja aláírni a szeptember 30-i határidőre), akkor akár hajlandó leállítani a kormányt.

Tovább emelkedik az OTP 2017.08.23 12:18

A délelőtt folyamán látható ilengések után megnyugodtak az európai tőzsdék, a vezető európai részvényindexek jellemzően mérsékelten emelkednek. A kezdeti bizonytalanság után a magyar tőzsde is felfelé vette az irányt, a BUX 0,1 százalékos emelkedéséhez az OTP 0,4, a Mol és a Richter 0,1 százalékkal járul hozzá, a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékot esett. Az OTP ralija tehát kitart, a tegnapi, több mint 3 százalékos emelkedés után tovább ralizik a magyar bankpapír árfolyama, az emelkedéshez az is hozzájárul, hogy az európai bankrészvények árfolyama is jellemzően emelkedik ma.