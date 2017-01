Erősödik az amerikai tőzsde, de még így is szép nagy a bukó

Trump és a Fiat 2017.01.12 18:58

Bár az amerikai elnökválasztás előtt Hillary Clintontól féltek jobban a biotech vállalatok befektetői, úgy tűnik, Donald Trump sem akar kesztyűs kézzel bánni a túlárazási botrányoktól hangos szektorral. A leendő amerikai elnök még tegnap kritizálta a gyógyszergyártók termelési gyakorlatát, miképp azt korábban az autóipart illetően is tette (több autógyártót is "megfenyegetett", hogy külön vámokra számíthatnak, ha külföldre helyezik a gyártásukat.) Úgy fogalmazott, hogy ott is hasonló lépésekre van szükség, ugyanis rengetek gyógyszergyártó külföldön gyártja termékeit, melyeket aztán az USA-ban értékesít, ami nem helyes. Emellett azt is kifogásolta, hogy határok nélkül emelik a készítményeik árát. Arra is kitért, hogy a jövőben valószínűleg licitálnia kell majd a vállalatoknak, ha egészségügyi megrendeléseket szeretnének elnyerni, ami pedig árháborút indítana el a cégek között, az alacsonyabb árak pedig értelemszerűen negatív hatással lennének a vállalatok jövedelmezőségére.

A Fiatot pedig azzal vádolták meg, hogy éppúgy csalt a teszteken, mint a Volkswagen. Bár a VW-botrány óta több gyártó trükközéseire is fény derült, hasonlóan durva megoldást (szoftveres eszközökkel történő direkt hamisítás) eddig senkinél nem fedeztek fel - idáig.