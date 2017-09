A hazai nagypapírok közül az OTP és a Richter is gyengüléssel kezdett. A Mol 3079 forinton nyitott, a tegnapi záróárfolyam közel nyolcadán, miután ma lépett életbe a részvényfeldarabolás.

Egyrészt fontos, más szempontból viszont inkább csak technikai jellegű változások következnek be a Mol-részvény kereskedésében 2017. szeptember 26-tól. Amint arról beszámoltunk, a hazai olajtársaság közgyűlése a menedzsment javaslatát elfogadva tavasszal megszavazta az úgynevezett részvényfelaprózást, amelynek értelmében a törzsrészvények névértéke nyolcadára, 125 forintra csökken, ezzel párhuzamosan a törzsrészvények száma nyolcszorosára nő. Miután közeledik a nyolcadolás időpontja, érdemes áttekinteni, miről is van szó, illetve milyen hatásokkal is járhat a lépés a Mol-részvény kereskedésére!

