Eszméletlen összegeket költünk hihetetlen fegyverekre - Íme a 10 legdrágább

10.-8.

10. Trident rakétaprogram - kb. 40-53 milliárd dollár

Fotó: US Air Force, Wikimedia Commons

9. MRAP-program - kb. 50 milliárd dollár

Az UGM-96/133 Trident egy tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétatípus, ami önállóan célra irányítható termonukleáris robbanófejekkel (MIRV) van felszerelve. A Lockheed Missiles and Space Corporation (a Lockheed egyik leányvállalata) fejlesztette ki a mérhetetlen pusztításra képes fegyvert az 1970-es években. Az Egyesült Államok elvileg nyolc Ohio-osztályú tengeralattjárót szerelt fel Trident I-esekkel és még 14-et Trident II-esekkel, emellett a britek is beszereztek belőlük több tucatot.Az USA egyes becslések szerint mai értéken 40 milliárd dollárt költött az atomfegyverek beszerzésére (más becslések 53 milliárdról szólnak); míg a Trident I-esek áráról nincs megerősített, nyilvános információ, egy Trident II-es mintegy 38 millió dollárba kerül.

Fotó: Shutterstock

8. F/A-18 Hornet - eddig kb. 52 milliárd dollár

Az iraki és afganisztáni háborúk egyik nagy tanulsága az volt, hogy az Egyesült Államok (és szövetségesei) által használt járművek nincsenek felszerelve megfelelő akna- és IED (improvizált robbanóeszköz) védelemmel. 2007-ben írta ki az amerikai hadsereg az aknabiztos harcjármű (MRAP) programot, amelynek keretein belül mintegy 10 ezer jármű beszerzését tűzték ki célul, egyenként maximum 500 ezer dolláros áron. Számos cég ült le a tervezőasztalhoz és adott be pályázatot, köztük a BAE Systems, a General Dynamics, a Navistar és az Oshkosh is. Mérettől és funkciótól függően három kategóriában születtek MRAP-járművek (kategóriákon belül is többféle típussal), 2012-ben állították le a programot.A pályázat rengeteg kritikát kapott, elsősorban kiugró, 50 milliárd dolláros költsége miatt, a járműveknek azonban kétség kívül rengeteg ember köszönheti az életét: csak a program leállításáig mintegy 2000 katonát mentettek meg IED-ktől az MRAP-ok.

Fotó: Shutterstock

Az F/A-18 "Hornet" (Darázs) a McDonnel Douglas (ma Boeing) és a Northrop közös projektje, az Egyesült Államok haditengerészetének és tengerészgyalogosainak fejlesztették ki a '70-es években. A Northrop YF-17 "Cobra" prototípusát vették alapul a fejlesztéshez, majd a '80-as években állították hadrendbe az F/A-18-ast, mint az Egyesült Államok elsődleges többcélú vadászrepülőgépe. Mára már majdnem 1500 gépet építettek és az USA mellett többek közt Spanyolország és Ausztrália légierejében is használják. Miközben egy gép elkészítése mai értéken körülbelül mintegy 35 millió dollárba került, az Egyesült Államok egyes becslések szerint összesen mintegy 52 milliárd dollárt költött eddig az F/A-18-as programra.A repülőgép továbbfejlesztett változatait, az F/A-18 E, F (és G) "Super Hornetet" a mai napig gyártja a Boeing, számos ország tervezi a beszerzését, többek közt Kanada, Dánia, Lengyelország, Finnország és Kuvait is. Egyes elemzők szerint a repülőgépben, mint exporttermék hatalmas fantázia van - amellett, hogy Trump elnök még 1,1 milliárd dollárt szán a költségvetésből további Super Hornetek beszerzésére -, a Boeing szép bevételt fog tudni elérni az ár/érték arányban kiváló repülőgép további gyártásán nemzetközi megrendelésre is. A Super Hornet egyébként némileg költségesebb, mint "kistestvére", egy repülő előállítása körülbelül 70 millió dollár.