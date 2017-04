Észrevétlenül alakítja át otthonainkat a napelem-forradalom

Észrevétlenül alakítja át otthonainkat a napenergia-forradalom

A megújuló energiaforrások terén tapasztalható intenzív technológiai fejlődés kiterjed az épületekbe minél szervesebben integrálható napelemekre is. A korántsem csupán esztétikai megfontolások általa motivált fejlődésnek köszönhetően a napelemek szó szerint egyre jobban bele fognak simulni az épületekbe, utakba és gyakorlatilag minden erre alkalmas felületbe. Elkülönült, a szemet bántó szerkezetekből így egyre inkább olyan integrált, két funkciót ötvöző rendszerekké válhatnak, amelyek az energiatermelő rendeltetés mellett egyben teljes értékű építő- és burkolóanyagok is. Így sokkal közvetlenebbül, szorosabban integrálódhatnak az építőipari folyamatokba is, megkönnyítve és felgyorsítva elterjedésüket.A hagyományos napelemtáblák sok helyet foglalnak, és bárhová is telepítik őket, gyakorlatilag teljesen elfoglalják és kisajátítják a helyet. Az új technológiáknak köszönhetően azonban -, amelynek már meg is született az összefoglaló nevük: épület-integrált napelemek - a modulok a villamos energia termelés mellett teljes értékű építő- és burkolóanyagként is megállják majd a helyüket.Számos műhelyben dolgoznak a különféle felületekre szánt napelem-alkalmazásokon, amelyek a jövőben a kocsibejárótól a háztetőig szinte teljesen beboríthatják majd otthonainkat. A napenergia hasznosítás és tárolás, illetve az e-mobilitás terén élen járó Teslától például ebben a hónapban már rendelhető a tavaly ősszel bemutatott, napelemes tetőcserepekből és energiatárolóból álló rendszer, amely egy szolid, de ízléses hagyományos tető képét mutatja. A cserépbe rejtett napcellákat edzett üvegbe ágyazták, így csak bizonyos szögből láthatóak, vagyis az utcán haladó járókelő nem azonosíthatja be azokat. A cserepek által termelt villamos energia azonnal felhasználható, de a Tesla által kínált Powerwall energiatároló elemekben el is raktározható. Elon Musk Tesla-vezér ráadásul azt állítja, napelemes cserepei a jelenleg alkalmazott (nem napelemes) tetőfedő anyagoknál jóval tartósabb, megfizethetőbb és jobban szigetelő megoldást jelentenek. Igazi tetőcserpéhez méltó módon a Tesla eleve több változatban kínálja majd a cserepeket, például sík üveg, francia pala és toszkán cserép stílusban is.

Jönnek az átlátszó napelemek

A napelemes cserepek és zsindelyek azonban csak az egyik választási lehetőséget jelentik a háztartások számára, a napelemekkel kapcsolatos kreativitás egyre fokozódik. Más cégek, mint például a coloradói székhelyű Lumos Solar olyan technológiákat terveztek, amelyek terasztetőkre, kocsibeállókra, balkonkorlátokba vagy éppen mint tetőablak is installálhatók. Sőt, az asztalok és székek is az áramtermelés szolgálatába állíthatók. A spanyol Onyx Solar olyan fotovoltaikus üveget tervezett, amely épületekre vagy akár külső bútorokra is telepíthetők, elég áramot termelve elektromos berendezések, például mobiltelefonok töltéséhez is.Az ablakok talán szokatlan helynek tűnnek a napelemek számára, hiszen alapvető szerepük éppen a napfény beengedése, nem pedig foglyul ejtése, ráadásul többnyire kevesebb közvetlen napfény is éri őket, mint például a tetőt. Ám miután az ablakok az épületek külső felületének jókora hányadát elfoglalják, valójában kézenfekvő lehetőséget kínálnak a szolár technológiák számára.A probléma egyik lehetséges megoldása, hogy a napelemes ablak csak az emberi szem által nem látható tartományba eső fényt fogja be (az energiatermelésre). A kaliforniai Ubiquitous Energy olyan napelemeket tervezett, amelyek átlátszónak tűnnek, mivel csak az ultraibolya és infravörös fényt nyelik el. A cég a cellákat áttetsző anyaggal vonja be, az így kapott panelek pedig képesek a nap emberi szem által nem látható fénysugaraiból is villamos energiát termelni. A látható fényt nem elnyelő napelemek természetesen nem olyan hatékonyak, mint a hagyományos panelek, hiszen azok a teljes fényspektrumból állítanak elő áramot. A kompromisszum oltárán értelemszerűen fel kell áldozni az áramtermelő potenciál egy részét, cserébe azonban az átlátszó napelemek olyan felületeket is meghódíthatnak, ahová a hagyományos napelemek telepítése elképzelhetetlen. Az Ubiquitous Energy szerint az általa fejlesztett vékony, tulajdonképpen fotovoltaikus filmfelület nem csak az ablakokon, de például hordozható kütyük, mobilok, laptopok, tabletek kijelzőjén is alkalmazható lesz, egyúttal azok energiaellátását is megoldva. A technológiát, amely egyelőre kezdeti stádiumban van, a cég 2-3 éven belül tervezi a gyakorlatban tesztelni.

Az Onyx Solar napelemeket tartalmazó, színes tetőablakokból álló mennyezetet alkotott meg, de fejlesztettek fotovoltaikus panelekkel bevont padlóelemeket is. A társaság bizonyos installációiban a négyzetes napelemeket táblaüvegek közé ágyazza be, de olyan megoldás is létezik, amelyben tulajdonképpen az üveget vonják be napelemekkel, majd lézerrel eltávolítják az apró egyenetlenségeket, így az üveg sokkal inkább átlátszónak tűnik. Az amorf szilícium ráadásul lehetővé teszi azt is, hogy ezek a napelemek a közvetett fényt is elnyeljék, így már a hajnali derengésben elkezdhetik az energiatermelést és felhős időben is képesek villamos energia előállítására - állítja a társaság.

Hozzáadott esztétikai érték

A svájci EPFL az épületek homlokzatán és egyéb falain installálható, napelemes színes burkolóelemeket alkotott meg. A cég fejlesztése már egyértelműen túl van a kezdeti stádiumon, hiszen a koppenhágai egyetem homlokzatán 12 ezer egységből álló, évente 300 megawattóra villamos energia termelésére alkalmas rendszert építettek ki belőle. Ezzel az egyetem teljes energiaigényének több mint felét tudják majd fedezni. A technológia különlegessége, hogy a napelemet magába foglaló csempék különféle nanoszűrőket tartalmaznak, amelyek csak egy adott hullámhosszúságú fényt vernek vissza. Miközben a spektrum egyéb hullámhosszúságú elemeiből áramot termelnek, változatos színekben pompázva nem elhanyagolható hozzáadott esztétikai értéket biztosítanak az épületnek.

A SunMan nevű cég rendkívül vékony, csekély tömegű és hajlékony napelem fejlesztését jelentette be, amely közel 80 százalékos tömegcsökkentést tesz lehetővé a jelenleg elérhető technológiákhoz képest. Amellett, hogy a technológia révén az épületek statikai terhelése jelentősen csökkenthető, az eArche nevű panelek különböző méretűre és alakúra is szabhatók. A méretek és tömeg csökkentése pedig a szállítási költségek mérséklését is lehetővé teszi.Több cég pedig azon dolgozik, hogy az utcákat és utakat is napelemekkel lehessen beborítani. A Solar Roadways tavaly októberben burkolt le különleges elemeivel egy útszakaszt az idahói Sandpointban, amelyek elég erősek ahhoz is, hogy egy kamion áthajtson rajtuk. A végső céljuk az, hogy ezek a napelemek egy napon majd az elektromos autók töltéséhez szükséges villamos energia mennyiséget is megtermelhessék, amit azok majd a közelben kiépített állomásokon vehetnének magukhoz. Hollandia szintén teszteli saját, stílszerűen bicikliútba épített napelemes úttest-koncepcióját, a francia Wattway projekt keretében pedig azt vizsgálják a mérnökök, hogy hogyan teljesít saját napelemes útfelületük a világ különböző helyszínein, eltérő körülmények között. A Wattway szerint könnyen elképzelhető, hogy hamarosan az ingatlantulajdonosok is rendelhetnek a speciális panelekből például a kocsibejárójukra.

Napfényes jövő

Falják az energiát a házak Egy ország végső energiafelhasználásának jelentős része az épületekben realizálódik. Magyarország végső energiafelhasználásának például 34 százaléka az épületfűtéshez kötődik, az Egyesült Államokban 2015-ben elfogyasztott energiának pedig 40 százalékát használták fel az épületek. A beépített saját energiatermelő rendszereknek köszönhetően csökkenhet az ingatlanok szénlábnyoma, és a hálózati veszteség kiküszöbölésével a hatékonyság is nőhet. A villamos energia hálózatra azonban továbbra is szükség lesz majd, miközben szerepe átalakul egyfajta háttér- vagy tartalék megoldássá, amennyiben a háztartások által megtermelt villamos energia felvételére és továbbítására is alkalmassá kell válnia.

Persze, az ingatlanokba épített napelemek sem jelentenek majd tökéletesen problémamentes megoldást. Például új épületeknek a környéken való megjelenésével a beépített elemek árnyékba kerülhetnek, vagy eleve olyan szögben és felületen telepíthetik őket, amelyben kevés fény éri felületüket. A járófelületbe telepített napelemeknek pedig nyilvánvalóan különösen tartósnak és teherbírónak kell lenniük.Az új, sokoldalúan felhasználható megoldások a hagyományos napelemekkel és egyéb technológiákkal ötvözve érdemben járulhatnak hozzá az ingatlanok energiaigényének kielégítéséhez, sőt, akár teljes mértékben fedezhetik is azt - már a technológia jelenlegi fejlettségi fokán is. (A Tesla energiatároló egységgel kiegészített rendszerének névleges kapacitása 14 kWh, míg egy átlagos magyar háztartás napi szinten 8-12 kWh elektromos energiát fogyaszt.)Az ehhez hasonló energiatermelő technológiák elterjedése vélhetően időbe fog telni, azonban nem tűnik kétségesnek, hogy az árak várható csökkenésével meg fogják hódítani az építőanyag-piacot is. Mivel valós igény motiválja fejlesztésüket, valószínűleg olyan gyors és széles körű elterjedtségre tesznek majd szert, hogy az építészek hamarosan természetesnek veszik majd, hogy immár ezekkel a megoldásokkal is tervezzenek. Számos esetben az épület-integrált napelemek a meglévő architektúrába is beépíthetők. A folyamatot a középületek vezetik, amelyek jó kísérleti terepet biztosítanak a számos különféle koncepció számára.Ezzel együtt ezek a technológiák - egyelőre legalább is - nem fogják helyettesíteni a hagyományos, tetőre telepített nagy rendszereket és a napenergia farmokat. Viszont alkalmazásukkal a magán-, köz- és kereskedelmi ingatlanokon bőségesen rendelkezésre álló felületek is az áramigények kielégítésének szolgálatába állíthatók. A folyamat végén, az épület-integrált napelemek és egyéb, zöldenergetikei és energiahatékonysági megoldások általános elterjedésével pedig vélhetően nem lesz többé értelme zöld és nem zöld épületekről beszélni.