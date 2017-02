Európa legnagyobb tőzsdéje jönne létre, ha nem tesznek keresztbe

Az Európai Bizottság már korábban jelezte, hogy az összeolvadás komoly hatással lenne az európai kötvénypiacra, így felszólították az LSE-t, hogy értékesítse az MTS nevezetű kötvénykereskedési platformjának a 60 százalékát annak érdekében, hogy megfeleljenek a versenyjogi szabályoknak.Az LSE, amely egyébként korábban már hasonló aggályok miatt beleegyezett a klíring üzletágának az eladásába méltánytalannak jellemezte a kérést, mondván, hogy Európa egyik legnagyobb kötvénykereskedési platformjáról van szó, így a tranzakciót több ország versenyjogi hatóságának is jóvá kellene hagynia. Továbbá az LSE arra is kitért, hogy bár a bevételeiknek kis részét adja, de az MTS több országban, így például Olaszországban is egy rendszerszinten fontos platform, így annak értékesítése rossz hatással lenne a mindennapi üzletmenetre.A brit börze jelezte, hogy ennek ellenére tovább dolgoznak az üzleten, de amennyiben az Európai Bizottság nem változtat az álláspontján, nem látják módját a fúzió létrejöttének. Az Európai Bizottság hétfőig adott haladékot, hogy a két börze előálljon valamilyen javaslattal.A Deutsche Börze egy külön közleményben közölte, hogy a mostani döntés egyedül az LSE-t terheli, az Európai Bizottság részéről pedig március végére számítanak végleges döntésre. A felek egyébként még tavaly márciusban egyeztek meg az összeolvadásról, amellyel Európa legnagyobb tőzsdéje jönne létre.A hírekre a Deutsche Börse és a London Stock Exchange árfolyama egyaránt több mint 3 százalékot esett.