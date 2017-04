Évtizedekig tartó fájdalomra figyelmeztet a semmiből jött milliárdos

Ijesztő és brutálisan őszinte beszédet tartott a világ egyik vezető online cégének, az Alibabának a vezére.

Jack Ma szerint a következő évtizedek az interneten alapuló technológiák terjedése miatt az emberiség számára több fájdalmat hoznak majd, mint örömöt.

a társadalomnak éveken át tartó fájdalomra kell felkészülnie, mivel az internet alapvetően változtatja meg a gazdaságot,

alapjaiban kell megváltoztatni az oktatási rendszert és szabályrendszert kell kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozzanak együtt az emberek és a robotok, erre pedig azért van szükség, hogy csökkenteni lehessen az automatizáció és az internet okozta negatív hatásokat,

a következő 30 évben a világ sokkal több fájdalmat fog átélni, mint boldogságot, ez is az internet miatt elveszített munkahelyek miatt lesz,

a következő három évtizedben a társadalmi konfliktusok minden iparágra és gyakorlatilag az élet minden területére hatással lesznek,

az online kiskereskedelem születésekor Jack Ma már igyekezett figyelmeztetni arra, hogy az online kereskedelem gyökeresen átalakítja, és bizonyos szempontból leépíti a hagyományos kereskedelmet, de nem sokan figyeltek rá, az Alibaba vezére most újra figyelmeztetni akar,

Jack Ma a hagyományos bankrendszert is kritizálta, szerinte a hitelfelvétel a társadalom szélesebb rétegei számára is rendelkezésre kéne, hogy álljon,

hatékony hitelezési rendszer nélkül mindenki számára magasabbak a költségek, a cégvezér a beszédében brutálisan kritizálta azokat a vállalatokat, amelyek nem alkalmazkodnak az új technológiákhoz, így például a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítási rendszerek alkalmazásához,

Jack Ma arra is figyelmeztetett, hogy a magasabb várható életkor és a mesterséges intelligencia együttesen folyamatosan öregedő munkaerőhöz és kevesebb munkahelyhez vezet,

az Alibaba vezére szerint a jövőben a gépeknek csak olyan munkákat szabad elvégezniük, amiket az emberek nem tudnak, a gépek és az emberek partnerei lehetnek,

nem pedig helyettesítői. (ez utóbbi gondolat azért érdekes, annak tükrében, hogy a gépek egyre több területen helyettesítik az emberi munkaerőt és a folyamat vége még nem látszik.)

