Évtizedes óriásviharra készül az amerikai olajipar

Legutóbb 2005-ben támadott hasonló erejű hurrikán az Egyesült Államok szárazföldi területeire, akkor a Wilma névre keresztelt vihar csapott le Floridára.

Péntek reggel már a Saffir-Simpson-féle hurrikánskála 2-es kategóriájába erősödött a Harvey, 170 kilométer/órás széllel - jelentette az Egyesült Államok hurrikánközpontja (National Hurricane Center; NHC).Az öböl menti olajfinomítókat részben már leállították, a Mexikói-öböl offshore olajfúró platformjain dolgozó munkásokat evakuálták, de csütörtökön több társaság már a szárazföldi kitermelési tevékenységeit is felfüggesztette Texasban.A Harvey pedig várhatóan tovább erősödik majd. A várakozások szerint a széllökések sebessége meghaladhatja a 200 kilométer/órát, Texas egyes területein pedig akár közel 1 méternyi csapadék is hullhat a következő pár napban. A heves esőzések és a vihar hatására a Mexikói-öböl partvidékén az életet is veszélyeztető áradások is várhatóak a hurrikáncenter szerint.Louisianában és Texasban katasztrófahelyzetet hirdettek, számos területen, így Mexikó északi régiójában is árvízi riasztás van érvényben. A vihar közeledésével az érintett területeken a lakosság egy részét evakuálták, Texas partvidékén pedig - ahol mintegy 5,8 millió ember él - iskolaszünetet hirdettek. Megérkezését követően a Harvey várhatóan napokig elidőzhet Texas felett. Houston, az USA negyedik legnépesebb városa arra figyelmeztette lakóit, hogy a következő napokban összességében több mint mint fél méter csapadék várható.

Forrás: shutterstock