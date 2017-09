Extrém forgatókönyvek is elképzelhetőek a magyar tőzsdén

A felmérésben résztvevő alapkezelők: Aegon, Allianz, CIB, Concorde, Dialóg, Diófa, Erste, Equilor, Generali, OTPAugusztusban tovább ralizott a magyar tőzsde annak ellenére, hogy mind az amerikai részvénypiacokon, mind a nyugat-európai tőzsdéken összességében oldalazást láttunk. A BUX index értéke közel 6,5 százalékot emelkedett, ami főként az OTP- Mol- és Telekom-részvények árfolyamemelkedésének volt betudható. Az OTP-papírok árfolyama tartósan 10 000 forint fölé tudott emelkedni, ez 10 éves csúcs, de a Mol részvényeinek árfolyama is hatéves csúcs közelébe került.A legtöbb alapkezelő 36 187 és 39 996 pont közé várja a BUX index értékét a következő három hónapban, azonban volt olyan alapkezelő, aki 5 és 15 százalék közötti emelkedést jelölt meg az augusztus végi záróértékhez képest, ez alapján a BUX index értéke akár a 43 805 pontot is elérheti. A pesszimizmusra is akadt példa, van olyan, aki 5 és 15 százalékos esést prognosztizál, ez alapján 32378 pontig is eshet a BUX index értéke. Egyéves időtávon is elképzelhető mindhárom forgatókönyv, a legnagyobb súlyt az öt százalékos szórás kapta.

Az alapkezelői válaszokból képzett hangulati indikátorokon az látszik, hogy nem változott az alapkezelők hangulata az előző hónaphoz képest.

12 hónapos időtávon azonban az látszik, hogy nőtt a pesszimizmus az alapkezelők körében, ami annak tudható be, hogy extrémebb esés is elképzelhető.

A legfrissebb felmérés a kedvenc részvények tekintetében is hozott változásokat, a Telekom-papírokat ketten is jelölték a kedvenc részvények közé, de bekerült a Zwack és a Waberer's is a kedvelt papírok körébe. A kevésbé kedvelt részvények közé bekerült az Appeninn és a CIG.Azárfolyama 9,2 százalékot emelkedett az előző hónapban, utoljára 10 éve volt ilyen magasan és már tartósan 10 000 forint felett kereskednek a részvényekkel. Az elmúlt időszakban több bankvásárlást is végrehajtott az OTP, amit a befektetők optimistán fogadtak. Korábban Horvátországban a Splistka Banka-t vásárolták fel, amely Horvátország ötödig legnagyobb bankja, illetve a román Banca Romaneasca-t vásárolta fel a magyar társaság. Ezzel az akvizíciók nem állnak meg, hiszen nemrég újabb célpontot jelentett be az OTP, a görög Natinonal Bank of Greece leánybankja, a Vojvodjanska banka megvásárlásával Szerbia 7. legnagyobb bankjává válhat. Az OTP-t egyébként évről évre emelkedő osztalék és osztalékhozam, akvizíciós potenciál és európai szinten kiemelkedő profitabilitás jellemzi.árfolyamemelkedése augusztusban is folytatódott (+7%), amit megalapozott a júliusban közzétett negyedéves gyorsjelentés, melyből pozitív eredményeket olvashattak ki a befektetők. A hazai olajtársaság a kedvező külső környezetnek köszönhetően javuló, és a vártnál helyenként jóval kedvezőbb eredményeket ért működési területei többségén. A társaság egyébként hat új területen kutat olaj után Magyarországon , ez részben hozzájárult az augusztusi árfolyamemelkedéshez.árfolyama közel 7,5 százalékot emelkedett augusztusban, részben ennek tudható be az, hogy ketten is megjelölték kedvelt részvénynek. Az emelkedést az is magyarázza, hogy a társaság szélessávú vezetékes távközlési hálózatot fejleszt Borsod-Abaúj-Zemplén megye hat járásában európai uniós támogatásból.