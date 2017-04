Ez beteg: tőzsdézés miatt robbanthatták fel a dortmundi futballcsapat buszát

Múlt hét kedden bombatámadás érte a Borussia Dortmund futballcsapatának buszát a Monaco elleni hazai Bajnokok Ligája mérkőzés előtt. Az első feltételezések alapján iszlamista háttere volt a robbantásoknak, ez azonban egyre kevésbé valószínű. Ma reggel ugyanis őrizetbe vettek egy 28 éves férfit, aki gyanúsítható a merénylet elkövetésével, akiről kiderült, hogy a robbantások előtt tőzsdei pozíciókat nyitott, és arra játszott, hogy a tőzsdén jegyzett Borussia Dortmund részvényeinek árfolyama a merényletet követően esni fog.

Forrás: AFP

A német hatóságok szerint az orosz és német állampolgársággal is rendelkező Sergej W. követhette el a robbantásokat, az elfogásában több száz rendőr vett részt a baden-württembergi Tübingen és Rottenburg közelében. A feltételezett elkövető a robbantások napján 15 ezer darab, 78 ezer euró értékű BVB-részvényekre vonatkozó put opciót vett, amivel arra játszott, hogy a terrorcselekményt követően a futballcsapatot működtető vállalat részvényárfolyama nagyot esik, így akár több millió eurót is kereshet a pozíciókon, amelyeket egyébként a futballcsapatot elszállásoló hotel, a Hotel L'Arrivée IP-címét használva nyitotta Sergej W. Persze elképzelhető, hogy más indítéka volt az elkövetőnek, és csak mellékesen akart pénzt keresni a robbantással, a hatóságok azonban egyre kevésbé tartják valószínűnek, hogy iszlamista háttere van a robbantásoknak.A robbantások másnapján, április 12-én közel 1,9 százalékos mínuszban is állt a BVB árfolyama, nap végre azonban már emelkedni tudott, az aznap este lejátszott mérkőzésen azonban a Dortmund hazai pályán kapott ki, másnap, április 13-án 3,9 százalékot esett a BVB árfolyama.