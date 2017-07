Ez olyan, mintha Mészáros Lőrinc bele akarna venni a Waberer'sbe

Warren Buffet a hírek szerint részesedést szerezhet Latin-Amerika legnagyobb viszontbiztosítójából

Több helyen bűzlik a történet

Elég furcsa hír jött velünk szembe a Bloombergen , bennfentesektől a hírszolgáltató úgy tudja, hogy Warren Buffet részesedést venne Latin-Amerika legnagyobb viszontbiztosítójából, az IRB Brasil Ressegurosból, ami nemsokára tőzsdére megy. Önmagában nem lenne meglepő, hogy Buffet bevásárolna egy biztosító papírjaiból, hiszen hatalmas kitettséggel rendelkezik a szektorban, azonban több furcsaság is van a tranzakcióban.Egyrészt a hírek szerint Buffett csak az IPO után vásárolna be a papírokból, ami már önmagában is érdekes, hiszen a legendás befektető rendszeresen hangoztatja, hogy ne vegyünk részvényeket kibocsátás során (igaz, nem a kibocsátásba venne bele, hanem közvetlen az IPO után, de az eredmény hasonló), mivel azok szinte kivétel nélkül túlárazottak (IPO= Its probably overpriced). Ha ettől eltekintünk, még akkor is ott van, hogy egy egzotikus ország olyan vállalatáról van szó, amelyben 27 százalékos részesedése van az államnak, méghozzá vétójoggal, tehát beleszólásuk lesz a cég életébe. Buffet pedig elmondása szerint mindig azokba a cégekbe fektet, amelyeknek a működése tökéletesen átlátható, és érthető.Ezek után arra tippelnénk, hogy elég sikeres lesz a tőzsdei kibocsátás, hiszen befektetőként ki ne akarna olyan vállalatba fektetni, aminek a részvényeiből Warren Buffet is nagy volumenben vásárol a kibocsátás után.Ez körülbelül olyan, mintha Mészáros Lőrinc bejelentette volna, hogy a Waberer's IPO-ja után nagyobb részesedést vásárol a vállalatból. Valószínű, hogy a kibocsátás is jobban sült volna el, sikersztorinak több szempontból sem mondható a részvénykibocsátás , hiszen egyrészt az ársáv alján mentek el a papírok, másrészt a jóval kevesebb részvényt jegyeztek le a befektetők, mint amennyit a tulajdonosok hajlandóak lettek volna kibocsátani, továbbá a nagytulajdonos, a Mid Europa Partners exitje is kudarcba fulladt.