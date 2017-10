Ezek a cégek rejtegetik a legtöbb pénzt külföldön

Ten Fortune 500 companies held over one trillion dollars #offshore in 2016https://t.co/hiZc0k2nAn pic.twitter.com/VVFc83OfjT — Statista (@StatistaCharts) 2017. október 24.

A tanulmányból az derül ki, hogy a Fortune 500 vállalatai közül 10 összesen 1000 milliárd dollárt (!) tart offshore, míg ezek közül is az Apple használja ki legjobban az adóparadicsomokat, a tech cég összesen 246 milliárd dollár készpénzt tart írországi leányvállalatánál, amivel az adóhatóság szerint körülbelül 77 milliárd dollárnyi adó befizetését kerüli el az Apple.Egyébként egyre kevésbé nézik jó szemmel az európai országok, hogy a technológiai óriások az európai leányvállalatokat adóoptimalizációra használják. Ezért egyre nagyobb a nyomás egy adóreformra, hogy az amerikai technológiai vállalatok ne csak ott fizessenek adót, ahol a profitjukat kimutatják (jellemzően adóparadicsomokban), hanem ott is, ahonnan a bevételük származik. Bünteti is a tech cégeket rendesen az EU, tavaly szeptemberben az Európai Bizottság (EB) 13 milliárd eurós bírságot szabott ki az Apple-re, míg az Amazonra 400 millió dollárt.