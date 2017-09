Ezekben a szomszédos országokban tankolhatsz olcsóbban, mint itthon

1. Horvátország 386 forint

2. Szlovénia 385 forint

3. Szerbia 385 forint

4. Magyarország 353 forint

5. Szlovákia 349 forint

6. Ausztria 336 forint

7. Románia 310 forint

8. Ukrajna 249 forint

1. Szerbia 378 forint

2. Szlovénia 362 forint

3-4. Horvátország 354 forint

3-4. Magyarország 354 forint

5. Románia 309 forint

6-7. Ausztria 306 forint

6-7 Szlovákia 306 forint

8. Ukrajna 221 forint

Leginkább továbbra is Ukrajnában éri meg tankolni, itt egy liter benzin 249, a gázolaj pedig 221 forintba kerül átlagosan az üzemanyagár-összehasonlító oldal adatai szerint. A térségben a legdrágábban a lap szerint Magyarország délszláv szomszédainál lehet tankolni, ezekben az országokban akár literenként 30-40 forinttal is többet fizethetünk egy liter üzemanyagért, mint itthon.Noha 2011 körül Magyarországon volt a legdrágább a gázolaj és időnként a benzin is, a rákövetkező évek során a hazai folyamatok kedvező irányt vettek. Így 2015-2016-ban olykor-olykor már közvetlenül mi következtünk az örökös legolcsóbb Ukrajna után. A helyzet idén év elejére romlott. Olyannyira, hogy akkortájt akadt olyan hét, hogy megint a magyarországi gázolaj volt a legdrágább. A helyzet áprilisra némiképp javult, ám a nyár elmúltával ismét viharfellegek gyűlnek a hazai autósok felett. Az elsősorban a fuvarozók által használt gázolajárunk térségi helyezése évekre visszatekintően rendre rosszabb a benzinénél.Az okok között szerepet játszik a forintárfolyam ingadozása, vagy más, környékbeli devizákhoz képest. Ugyanakkor határozottan kimutatható a tavaly kiötölt hazai, libikóka-szerű üzemanyagadó hatása: tavaly, amikor emiatt literenként 6-13 forinttal drágultak a termékek, helyezésünk romlott. Míg amikor áprilisban mérsékelték, ismét több szomszédos állam polgárainak megérte átruccanni hozzánk egy tankolásnyira.BenzinGázolaj