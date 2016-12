Ezekkel a részvényekkel keresett sokat idén Warren Buffett

Légitársaságok

Sokakat meglepett Buffett, mikor novemberben a Berkshire Hathaway portfoliójelentéséből kiderült, hogy még szeptember 30-a előtt mind a négy nagy amerikai légitársaság, az American Airlines, a United Continental Holdings és Delta Air Lines részvényeiből is bevásárolt a vállalat.A döntés annak fényében meglepő, hogy Warren Buffett híresen kerülte a légitársaságokat az elmúlt két évtizedben. 1989-ben vett US Airways-részvényeket, pontosabban elődjében a USAirben. Akkor 358 millió dollárért vásárolt elsőbbségi részvényeket, de nem sokkal később sokat vesztett értékéből a befektetés. 1995-ben nagy leírást volt kénytelen eszközölni Buffett, 89,5 millió dollárra csökkentette a részesedés értékét, vagyis közel a negyedére.Végül mintegy 250 millió dolláros nyereséggel zárta az ügyletet, de mély nyomokat hagytak benne az események, az egész légiközlekedési szektortól elriasztotta 20 évre a befektetési gurut. 1989 és 1996 között mindegy egyes befektetőknek írt levelében elmondta, hogy mekkora hiba volt. Akkor azzal magyarázta, hogy szerinte a légitársaságok "kamikaze" árazást folytatnak és2007-ben ismét előkerült a téma és akkor is hangsúlyozta Buffett, hogy miért nem jó légitársaságba fektetni. Egy olyan iparágról van szó, ahol a gyors növekedés tőkeigényes, viszont nem, vagy alig csinálnak profitot a légitársaságok.Utólag elmondhatjuk, hogy okos döntésnek bizonyult, hogy Buffett megváltoztatta a véleményét a légitársaságokkal kapcsolatban, mivel azóta a United Continental 46 százalékot, az American Airlines 34 százalékot, a Southwest 32 százalékot, míg a Delta Airlines részvényeinek az árfolyama 27 százalékot emelkedett.

Bankok és pénzintézetek

Az elnökválasztást követően a banki részvények menetelése 4,3 milliárd dolláros profitot hozott Buffett cégének.A Berkshire Hathaway megtartotta az utóbbi időben botrányairól híres Wells Fargo részvényeit, melyek az utóbbi három hónap során 23 százalékot emelkedtek. Egyébként a Berkshire 36 százalékos részesedésével a legnagyobb befektetője a banknak.A Berkshire továbbá 2,8 százalékos részesedéssel rendelkezik a Goldman Sachs-ban, mely a választások egyik legnagyobb nyerteseként 49 százalékot erősödött november óta.És ezzel még nincs vége, ugyanis Buffett még a 2011-ben megvásárolt warrantokat is lehívta, amelyeknek értelmében 700 millió darab Bank of America részvényt vásárolhatott darabját 7,14 dollárért, és miután a bank részvényei 15 százalékot erősödtek az elnökválasztás óta eltelt időszakban, Buffett további 3 milliárd dollárra tett szert.

Média és élelmiszeripar

A Berkshire Hathaway részesedése a Charter Communicationsben, melyre még 2014-ben tett szert a vállalat, is igen jól muzsikált 2016-ban. Az árfolyam 44 százalékot emelkedett az idén, ami az előfizetők ugrásszerű növekedésének volt köszönhető. Emelett a társaság részvényeit több fontos elemzőház és befektetési alap is vételre ajánlja.A Buffett által hosszú évek óta favorizált üditőitalokat gyártó cég, a Coca-Cola papírjai nem teljesítettek túl jól, az idén 3,4 százalékot esett az árfolyam, viszont Buffett másik nagy kedvence, a Kraft Heinz részvényei 21 százalékot százalékot emelkedtek.