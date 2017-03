Ezért kár volt kinyitni az amerikai tőzsdéket

Európához hasonlóan Amerikában is eseménytelenül telik a nap a tőzsdéken a hét utolsó kereskedési napján, a Dow Jones értéke 0,1 százalékot csökkent, míg az S&P 500 értéke 0,1 százalékot, a Nasdaq értéke pedig 0,3 százalékot emelkedett.Ez döntően azzal magyarázható, hogy a befektetők kivárnak az Obamacare lecseréléséről szóló szavazás előtt. Tegnap Donald Trump összeült a Republikánus Párt vezetőivel annak érdekében, hogy meg tudjanak állapodni az új egészségügyi törvénytervezet részleteiről. A tárgyalások azonban nem jártak sikerrel, így egyelőre későbbre halasztották a szavazást.Az idő sürgeti a republikánus döntéshozókat, ugyanis az új egészségbiztosítási törvényt a kormányzat április 8-ig szeretné elfogadtatni, mivel akkor kéthetes törvényhozási szünet kezdődik. Végül lehet, hogy átmegy ez a tervezet a módosításoknak köszönhetően, azonban ez az ügy is rávilágít arra, hogy Donald Trump párton belüli támogatottsága nem teljes körű, ez pedig akadályokat gördíthet a későbbi intézkedései elé is. Tulajdonképpen ez az új amerikai elnök első igazi törvényhozási próbája, így a piacok kiemelten figyelik a szavazás eredményét.