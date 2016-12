Ezt a számot biztos nem tudtad eddig a Legóról!

A karácsony közeledtével megint eljön a Lego csúcsidőszaka, a dán játékgyártó ugyanis 2015-ben 36 milliárd koronás árbevételének több mint a felét az ünnepek előtti hetekben realizálta. Az év végi roham miatt az utóbbi években többször is arról lehetett hallani, hogy a Lego nem tud megbirkózni a kereslettel, ezért a cég jelentős fejlesztésekről döntött.A Financial Times cikke szerint az elmúlt három évben a cég 8,6 milliárd koronát ruházott be, ebből nyitottak új gyárat Kínában, duplázták meg magyarországi egységük kapacitását, illetve terjeszkedtek Mexikóban, Dániában és Csehországban is. A cég célja, hogy a gyárak elég közel legyenek a legfontosabb piacaikhoz, az USA-hoz, nyugat-Európához és Ázsiához, hogy gyorsabban tudjanak reagálni a keresletre.Természetesen csak a karácsonyi időszak miatt nem biztos, hogy megérné ezeket a fejlesztéseket végrehajtani. A lap beszámolója szerint az első félév mindig nyugodtabb a Lego-gyárakban, de már ekkor igyekeznek minél több elkészülő terméket tartalékolni az év végére.