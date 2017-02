Ezzel a mondattal kezdődött minden idők egyik legsúlyosabb pénzügyi válsága

Az amerikai jelzáloghitelek bedőlésével kezdődött a globális pénzügyi válság

Az HSBC volt az első nagybank, amely ezzel kapcsolatban figyelmeztetett

a vártnál 20 százalékkal nagyobb lesz a hitelezési vesztesége.

10 évvel ezelőtt a világ akkori harmadik legnagyobb bankja bejelentette, hogyPontosan arról volt szó, hogy az emelkedő kamatkörnyezetben egyre több ügyfél esett késedelembe a lakáshitelek részletfizetésében, a hitelportfólió minősége hirtelen drasztikusan romlott, emiatt emelkedtek meg gyorsan a kockázati költségek. Az elemzők által átlagosan várt 8,8 milliárd dollár helyett közel 20 százalékkal több, 10,5 milliárd dolláros hitelezési veszteséget vetített előre a bank, de nem csak ez rémítette meg a befektetőket, hanem az is, hogy a bank elismerte, a modelljeik nem tudták előrejelezni, hogy hány ügyfelüknél válnak késedelmessé a hitelek.A hír első ránézésre is ijesztő volt, utólag visszanézve viszont már tudjuk, hogy ez volt az egyik legmarkánsabb figyelmeztető jel, ami arra utalt, hogy nagy válság bontakozhat ki az amerikai ingatlan- és bankpiacon. Bár az HSBC előtt is adtak ki figyelmeztetéseket pénzintézetek, az HSBC ezek közül messze a legnagyobb volt, ráadásul a legagresszívebb szereplő az amerikai subprime (másodrendű) hitelek piacán.Az HSBC bejelentését követő hónapokban kezdett tombolni a suprime válság, a másodrendű hitelek kihelyezésére szakosodott New Century Financial 2007. április 3-án ment csődbe, az azt követő hónapokban több pénzintézet is jelezte, hitelportfólióikon vagy subprime alapjaikon nagy veszteségek keletkeztek.Egyébként ha valaki előre is látta, hogy a subprime válság nagy tőzsdei zuhanáshoz vezet, nem biztos hogy sokat keresett short/put pozícióin, az HSBC bejelentése után még emelkedtek a tőzsdék, majd 2007. márciusában bontakozott ki nagyobb korrekció, ami után júliusban, az azt követő esésből pedig októberben emelkedett új csúcsra az S&P 500, vagyis volt néhány rázókör, mielőtt elindult a masszív esés.