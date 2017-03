Fej fej mellett hasít a napenergia és az atom

A fejlett energetikai megoldások árbevétel alapján globálisan mintegy 1400 milliárd dolláros piaca 2016-ban 7 százalékkal nőtt, csaknem kétszer olyan gyorsan mint a világgazdaság - derül ki az egyesült államokbeli Advanced Energy Economy (AEE) 2017-es piaci jelentéséből. A technológiákat, termékeket és szolgáltatásokat egyaránt magába foglaló iparág legnagyobb szegmense immár harmadik éve a villamos energia termelés volt, amely 5 százalékkal bővülve 455,6 milliárd dolláros árbevételt ért el 2016-ban. Ezen belül pedig az elsődleges energiaforrások között a napenergia átvette a vezető szerepet a vízenergiától, vagyis a napenergia alapú áramtermelési megoldások gyártói, szolgáltatói érték el a legnagyobb árbevételt globálisan. (A jelentés ugyanakkor nem vizsgálta az úgynevezett tisztaszén technológiák trendjeit.)

Forrás: Advanced Energy Economy

A különféle energiaforrások villamos energia termelésben betöltött szerepét tekintve megállapítható, hogy a napenergia felhasználás immár harmadik éve produkálja a legdinamikusabb bővülést. Az AEE becslései szerint a fotovoltaikus napelem-modulokkal (PV) való áramtermelés összességében 131,8 milliárd dollár árbevételt generálhatott 2016-ban globálisan, ami 35 százalékkal haladja meg a 2015-ben elért eredményt. A tavalyi év a telepített kapacitásokat tekintve is új rekordot hozott, világszerte ugyanis 77 gigawatt új napenergia alapú áramtermelő kapacitást állítottak üzembe. Ez több mint 50 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban installált mintegy 51 gigawattot.

Forrás: Advanced Energy Economy

A meggyőző számok mögött nagyrészt a kínai fejlemények állnak, az ázsiai óriás ugyanis 2016-ban körülbelül 34,2 gigawatt új kapacitást hozott létre, ami 125 százalékkal haladja meg a 2015-ös adatot a Solar Power Europe adatai alapján. A tendenciához lassan India is felzárkózik, ahol 2016-ban több mint megháromszorozódott az újonnan telepített kapacitás, és 6 gigawattot ért el. Az országnak ugyanakkor további erőfesztéseket kell tennie annak érdekében, hogy elérje a 2022-re kitűzött 100 gigawatt napenergia kapacitást. Az Új és Megújuló energiaügyi minisztérium ezért a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyez a közepes és nagy, közszolgáltatói léptékű projektekre.Ezzel együtt 2016 korántsem volt diadalmenet a napelemgyártók számára, amelyek világszerte számos nehézséggel szembesültek. A fokozódó árverseny miatt pedig csekély a valószínűsége, hogy a bővülés dinamikája a következő években is fennmaradhat. A fogyasztók viszont egyértelműen részesültek ennek jótékony hatásaiból, ugyanis a napelem-modulok ára 2016-ban is drámai mértékben, 30 százalékkal új rekord mélységbe zuhant. Ehhez természetesen a gyártókapacitások folyamatos bővülése is hozzájárult, amely enyhe túlkapacitást is eredményezett 2016-ban. A növekedést támogatta, hogy számos ország a napelemparkok esetében a betáplálási tarifa rendszerről áttért a nyilvános aukciókra, amelyek a fejlesztőket még inkább a marginok mérséklésére kényszerítik. 2016 egy másik rekordot is hozott a napenergetikában: az Egyesült Arab Emírségek ugyanis 0,029 dollár/kilowattórás villamos energia szolgáltatási szerződést (Power Purchase Agreement; PPA) kötött a 800 megawattos Mohammed bin Rashid Al Maktoum napelempark utolsó, 350 megawattos elemét fejlesztő dubai konzorciummal. Ilyen alacsony PPA-árra korábban nem volt példa.Az újonnan telepített napenergia alapú áramtermelő kapacitások terén Európa 2007 óta a leggyengébb évet zárta tavaly, az installált 7,1 gigawatt 17 százalékkal marad el a 2015-ben telepítettektől. Az iparági környezet nagy átalakuláson megy át Európában, ezért 2017-ben várhatóan tovább csökkennek a telepített új kapacitások. Míg a brit ösztönző rendszer idén kifut, Olaszországban a bevezetett új hálózati mérési rendszer hatására emelkedtek az új telepítések. Szintén kedvezően módosulhat a spanyolországi iparági környezet, miután a kormányzat az úgynevezett "napadó" visszavonását fontolgatja.A legnagyobb mértékben mégsem a napenergia alapú áramtermelésből származó árbevételek nőttek globálisan. Sokan bizonyára felkapják majd a fejüket a hír hallatára, de 2015-höz képest 2016-ra a nukleáris energia alapú áramtermelési megoldások árbevételei nőttek a legnagyobb, 342 százalékos mértékben globálisan (18,1 milliárdról közel 80 milliárd dollárra). A lenyűgöző bővülés mögött elsősorban az ázsiai, azon belül is kínai folyamatok állnak. Az ország egyszerre igyekszik csillapítani hatalmas energiaéhségét, egyúttal - légkörvédelmi megfontolásokból - mérsékelni a fosszilis források szerepét az ellátásban

Forrás: Advanced Energy Economy

A gázturbinák mellett a szél-, víz- és hulladékenergia területén is az árbevételek csökkenését hozta a tavalyi év globális összesítésben, míg az üzemanyagcellák terén stagnálás, enyhe csökkenés volt tapasztalható. A gázturbinák új megrendeléseiből származó árbevételek 20 százalékkal 27,5 milliárd dollárra csökkentek éves összevetésben tavaly, ami a vizsgált időszak legalacsonyabbja. A szélenergia terén ciklikus jelenség tapasztalható, tavaly éppen 16 százalékkal mérséklődtek az új megrendelésekből származó bevételek, 86,4 milliárd dollárra. A csökkenés egyik fő oka a jelentés szerint az új kínai szélturbina telepítések visszaesése volt. A vízenergia alapú villamos energia termelő technológiák új megrendelései 32 százalékkal 97,3 milliárd dollárra süllyedhetett az AEE jelentése szerint.Jelentősen, 44, illetve 26 százalékkal bővültek ugyanakkor a biomassza és geotermikus technológiák gyártóinak, szolgáltatóinak új megrendelései - igaz, az ebből származó árbevételek így is egy nagyságrenddel elmaradnak a legnépszerűbb tiszta energiaforrásokétól.