Fektess a tőzsdeindexbe! - Online előadás

Utóbbiról nálunk is megjelent egy cikk , mely szerint éves szinten akár 10%-ot is meghaladó hozamot tudott felmutatni több származtatott alap menedzsere is. A kockázatmentes, egy éves állampapírhozamokhoz mérve ez kiváló a teljesítmény, ám ha megnézzük, hogy az utolsó 12 hónapban mekkorát emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, vagy akár a BUX index, akkor már egyből halkabb tónusra vált éljenzésünk. Az S&P500 15%-os emelkedést tudott ezen idő alatt felmutatni, míg a német DAX és a BUX 30% feletti erősödést produkált.Statisztikák azt mutatják, hogy hosszú távon az alapkezelők döntő többsége nem képes megverni a piacot, ám munkájukért cserébe évente minimum 1%-os alapkezelői díjat számolnak fel, tehát a piactól elmaradó eredményüket tovább rontja egy jelentős díjköltség. Ezzel szemben a passzívan kezelt indexkövető alapok éves költsége mindösszesen 0,14%-0,4% között van, míg működésből adódóan a piaci hozamokat rendre hozzák. A számok tehát azt jelzik, hogy az index alapba fektető hosszabb távon, kevesebbért többet kap.