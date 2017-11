Feladta magát a rendőrségen az Agrokor tulajdonosa

A horvát rendőrség úgy értesült, hogy Todoric angol ügyvédeivel reggel 9 órakor érkezett meg a Charing Cross-i rendőrállomásra, ahol őrizetbe vették és kihallgatják. Sajtóértesülések szerint Todoric óvadék ellenében feltételesen szabadlábra kerülhet.Andrej Plenkovic horvát kormányfő újságíróknak úgy nyilatkozott: értesült az Agrokor tulajdonosának letartóztatásáról, majd hozzátette, hogy most a szokásos kiadatási eljárás következik.Todoric ellen két hete adott ki nemzetközi elfogatóparancsot a horvát ügyészség (DORH).A 2016-ban csődközelbe jutott Agrokor nemrég elkészített konszolidált pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy a konszern éveken keresztül meghamisította könyvelését úgy, hogy több banki kölcsönt is tőkeként könyvelt el, és ezzel félrevezette a pénz- és hitelminősítő intézeteket.A Zágráb megyei ügyészség Ivica Todoricot azzal is vádolja, hogy törvénytelenül tett szert több mint egy milliárd kuna (közel 41 milliárd forint) haszonra. Todoric és két fia, Ante és Ivan Todoric még azelőtt elhagyták Horvátországot, hogy letartóztathatta volna őket a horvát rendőrség. Utóbbi kettő később visszatért az országba és jelentkezett a hatóságoknál kihallgatásra. Ők most szabadlábon védekezhetnek.