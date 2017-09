Amint arról beszámoltunk, a hazai olajtársaság közgyűlése a menedzsment javaslatát elfogadva tavasszal megszavazta az úgynevezett részvényfelaprózást, amelynek értelmében a törzsrészvények névértéke nyolcadára, 125 forintra csökken, ezzel párhuzamosan a törzsrészvények száma nyolcszorosára nőtt. A részvényárfolyam ma reggel 3080 forint közelében mozog, vagyis közel 87 százalékkal a tegnapi záróár alatt, ez a részvényfelaprózásnak tudható be. A menedzsment indoklása szerint a lépés elsődleges célja, hogy a Mol-részvényt elérhetőbbé, vonzóbbá tegye a kisbefektetők számára. Tegnapi értékelésünkben írtunk arról, hogy véleményünk szerint a lépéstől ugyan közvetlenül nem várható azonnali jelentős hatás, ugyanakkor közvetve kedvezően befolyásolhatja a részvény forgalmát. A részvényfelaprózás hozzájárulhat a társaság likviditásának javulásához, a Mol befektetői köre szélesedhet, mivel olyan új befektetők léphetnek be a piacra vevőként, akiknek korlátozott anyagi lehetőségeik miatt korábban erre nem volt lehetőségük. Részletesebb értékelésünk itt érhető el.

