Feldarabolják a Metrót

Tavaly december közepén döntött a Metro menedzsmentje, hogy feldarabolják a céget, leválasztják az elektronikai kiskereskedelemmel foglalkozó Saturnt és a Media Marktot

Most a részvényesek döntöttek a cég felosztásáról

A tegnap megtartott közgyűlésen a jelenlévő részvényesek 99,95 százaléka amellett voksolt, hogy két vállalatra osszák fel az egyik legnagyobb európai kereskedelmi láncot, a Metrót. A cél az, hogy külön cégbe kerüljön a nagykereskedelmi és a hipermarket lánc, valamint a legnagyobb európai elektronikai kiskereskedelmi lánc, de a vállalat menedzsmentje arra is számít, hogy a vállalat feldarabolásával a Metro részvények is felértékelődhetnek, a vállalat papírjai ugyanis alulértékeltek más európai kiskereskedelmi láncok részvényeihez képest. A feldarabolás mellett szól az is, hogy a két vállalat nagyobb eséllyel tud részt venni az iparági konszolidációban, akár felvásárlásokat is végrehajthatnak.A Metro 29 országban 2000 üzlettel van jelen, az elsősorban élelmiszer-kereskedő Metrón túl az elektronikai kereskedő Media-Saturn is a csoporthoz tartozik, utóbbit a vállalat feldarabolását követően Ceconomy-ra nevezik át.Az "új" Metro éves szinten közel 37 milliárd euró árbevételt érhet el, a másik vállalat, a Ceconomy árbevétele nagyjából 22 milliárd euró körül alakulhat. A mostani Metro részvények után a részvényesek egy új Metro és egy Ceconomy részvényt is kapnak, vrhatóan mindkét részvény a közepes kapitalizációjú német vállalatokat tömörítő MDAX indexbe kerül majd be.A közgyűlésben egyébként voltak kritikus hangok is, az egyik részvényes a 100 millió euróra taksált feldarabolási költséget túlságosan magasnak tartja, véleménye szerint csak a tanácsadók és a vállalat menedzsmentje jár jól a tranzakcióval.A befektetők nem örültek túlságosan a bejelentésnek, a Metro árfolyama 3,5 százalékos mínuszban nyitott.