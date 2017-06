Felforgatná a besvédült magyar bútorpiacot a lengyel újonc

Bár a lengyel bútorokat már korábban is próbálták - és próbálják a mai napig - kisebb forgalmazók népszerűsíteni a piacon, a magyar vásárló jellemzően valamelyik nagy bútorláncot veszi célba, ha lecserélné konyhabútort, vagy új kanapét venne a TV elé. A kiskereskedelmi bútoreladás koncentráltságát a gazdasági mutatók sem hazudtolják meg: a 2015-ben elért 125 milliárdos forgalom durván 80 százalékát három szereplő - az Ikea, Jysk és a Kika - produkálta. Sőt, tavaly a nagyok bevétele tovább emelkedett.

A válság padlóra tette a szektort

A 2008-ban kitört válság a bútorok eladásait a többi kereskedelmi termékhez képest is jócskán lerántotta. A piac a 2007-es 164 milliárd forintnyiról, 2013-ra 98 milliárdosra zsugorodott, onnantól kezdett lábra állni a szektor. 2014-ben már 110 milliárdos volt az összforgalom, azóta pedig fokozatosan emelkedett: a KSH bútor árucsoportra vonatkozó kiskereskedelmi eladási adatai szerint a tavalyi forgalom már elérte a 141,5 milliárdot.

A topcégek jelentősen növelni tudták bevételüket, és ugyan a Kika esetében még nem látszanak pontosan a tavalyi számok, mert a társaság tulajdonosai megváltoztatták az üzleti év fordulónapját, így jelen éves beszámoló tört évre, három havi időszakra vonatkozik csak: ez 6,4 milliárd. Ha azonban feltételezzük, hogy az üzleti év további részében is csak hasonló teljesítményt nyújtott a cég, az akkor is 25,6 milliárdos bevételt tenne ki, ami egyértelmű növekedés 2015-höz képest.Ezen, a rendkívül koncentrált piacon szeretne labdába rúgni a lengyel Abra Meble, amely egyébként a Steinhoff International csoporthoz tartozik, ahogy a Kika is. Nem véletlen, hogy az eddigi két üzletük a Kika áruházain belül nyílt, az első Soroksáron, a második Budaörsön. Bár az üzletláncnak az anyaországban több mint 100 boltja működik, amivel az egyik legnagyobb piaci részesedéssel bíró bútorforgalmazó, az Ikea a lengyeleknél is a magyarországihoz hasonló piaci erőfölénnyel bír.Azonban ahogy a Jysk példája is mutatja, intenzív expanzióval nem lehetetlen a magyar piacra betörni: a skandináv láncnak 2005-ben nyílt az első üzlete Magyarországon, ma pedig már 75 bolttal működnek. Igaz, 2013-ban vált először nyereségesség a cég magyar leányvállalata, vagyis eredményt csak hosszú évek befektetésével lehet elérni, amire csak egy megfelelően tőkeerős szereplő lehet képes, ami az Abra Meble mögött megvan.

2015-ös adatok alapján a lakberendezési piacon az Ikea, valamint az amerikai Wal Mart és Home Depot után a világon a negyedik, Európában pedig a második legnagyobb cég a dél-afrikai Steinhoff csoport. Jó hír lehet a lengyel lánc tulajdonosainak, hogy svéd versenytársuk csak a fiatalokat hozza igazán lázba. Legalábbis egy amerikai felmérés szerint a 25 és 35 év közötti korosztály vásárol előszeretettel a svéd bútorláncnál, az idősebbek már sokkal kevésbé vevők a "legóbútorokra". A magyar viszonyokat tükröző hasonló felmérés nem készült, de nem lennénk meglepve, ha itt teljesen más eredményeket mutatna. Azt nehéz megmondani, hogy a bútoripari konjunktúra meddig tart, annyi bizonyos, hogy a lengyel lánc egyelőre felfelé ívelő szakaszban szál be a magyar piacra.