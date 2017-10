Felfüggesztik az Alterát a BÉT-en - Fontos bejelentés jön

Az Altera 2017. október 19-én arról tájékoztatta a tőzsdét, hogy 2017. október 20. nap folyamán olyan tájékoztatást kíván közzétenni, amelySzeptember közepén 1000 forint körül ingadozott az Altera árfolyama, aztán minden különöseb ok nélkül szárnyalni kezdett a befektetési társaság. A forgalom is jelentősen megélénkült, igaz volt is honnan, miközben az elmúlt hónapokban számtalan olyan kereskedési nap volt, amikor nem születtek kötések az Alterában, szeptember közepén aztán előbb néhány százezer, aztán néhány millió forint volt a napi forgalom.Ezután érkezett a bejelentés, miszerint a Lehn Consulting AG október 16-án 10 százalékot meghaladó részesedést szerzett a cégben, miközben két nagytulajdonos, a Freeway Limited és Nagy Imre részvényeket adott el a napokban. Kedden ebben a cikkünkben írtunk arról, mi történik mostanság az Alteránál.