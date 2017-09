Félig megveszi a HTC-t a Google

Mélyebbre fűzi kapcsolatát a Google a HTC-vel, az internetes keresőóriás 1,1 milliárd dollárért részlegesen megveszi a HTC okostelefon-gyártó üzletágát. A megállapodás értelmében a HTC 1,1 milliárd dollárnyi készpénzt kap és a cég számos dolgozója csatlakozik a Google-höz, illetve szellemi termékeket is kap a HTC-től nem kizárólagos licenszmegállapodás keretein belül.A Google és a HTC között már eddig is volt együttműködés, a HTC gyártott saját márkás okostelefont a Google-nek és a kiszivárgó hírek szerint az október elején bemutatásra kerülő Pixel 2 készülékeket is a HTC gyártja.A Google-telefonokat fejlesztő csapat biztosan a Google-höz kerül és a remények szerint ezzel felpöröghet az innováció és a termékfejlesztés a hardver üzletágánál - nyilatkozta a divízió vezetője, Rick Osterloh.A várakozások szerint 2018 elején zárulhat le a felvásárlás.Nem ez az első próbálkozás a Google-nél, hogy házon belül tudja a hardvergyártást is - hasonlóan az Apple-höz, ahol a szoftverfejlesztés és a hardvergyártás mindig párhuzamosan haladt. 2011-ben megvette a Motorola mobilgyártó cégét, a Motorola Mobility-t 12,5 milliárd dollárért. Ez a tranzakció végül nem lett sikersztori, 2014-ben az ár töredékéért, mindössze 2,9 milliárd dollárért adta tovább a Lenovónak, miután folyamatos veszteségeket termelt az üzletág.A tajvani HTC valaha a globális okostelefon-értékesítések 10 százalékáért felelt, mostanra azonban 2 százalék alá esett a részesedése. Piaci részesedése folyamatosan csökkent az elmúlt években, miután az Apple és a Samsung mellett megjelentek a kínai mobilgyártók is megjelentek a felső kategóriás csúcstelefonok piacán.A bejelentés nem volt teljesen meglepő annak fényében, hogy voltak már spekulációk arról, hogy a Google megvenné a HTC-t és tegnap bejelentették, hogy piacbefolyásoló hír miatt felfüggesztetik mára a HTC részvényeinek kereskedését a tajvani tőzsdén. A HTC papírjai alulteljesítők voltak idén, több mint 10 százalékot estek a részvények az év eleje óta, miközben a tajvani index 14 százalékot emelkedett.