A DowDuPoint és a Travelers nagy emelkedése némileg csökkent, de még így is 2,8%-os, illetve 2,2%-os ugrással állnak a rangsor élén. A lista másik végén a Home Depot áll 0,9%-os lemorzsolódással.

Fellélegzett Amerika, máris történelmi csúcsoknál járnak a részvényindexek 2017.09.11 19:23

Kína lépett az észak-koreai rezsimmel szemben: a lakossági számlák terén (befagyasztásról is szólnak hírek), így ennek is szerepe lehetett abban, hogy szombaton végül elmaradt a kommunista rezsim megalapításával kapcsolatos évfordulóra időzített újabb rakétakilövés. Ez, illetve az, hogy az Irma nevű hurrikán szerencsére jócskán szelídült, amikor Floridánál partot ért, együtt fellélegzési ralit indított el már hajnalban az ázsiai piacokon és ez átterjedt az európai, majd az amerikai piacokra is.

A rali nyomán az amerikai vezető indexek kissé 1% feletti emelkedést mutatnak a hétfő esti kereskedésben, így mindhárom nagyon közel került a történelmi csúcsaihoz.

A vártnál kisebb anyagi károk miatt a biztosítótársaságok papírjai intenzíven emelkednek. A Dow 30 komponense közül a legnagyobb emelkedést a DuPoint és a Traveler's papírjai mutatják (kissé 3% felettit), míg csupán a Home Depot és a General Electric papírjai mutatnak jelenleg esést.

A kedvező hangulatban az euró/dollár árfolyam elkezdett süllyedni, mivel a jelek szerint nem lesznekm akkora gazdasági károk, amelyek miatt hosszabb ideig indokolt lenne a még mindig alacsony amerikai jegybanki alapkamat. Az árfolyam a pénteken elért 1,21 közeli szintről ma estére 1,1950 közelébe süllyedt, azaz a dollár elkezdett visszaerősödni és részben emiatt, részben a menekülőtermékekkel kapcsolatban enyhülő kereslet miatt az arany árfolyama a pénteki 1350 dollár feletti egyéves csúcsról 1330 dollár körülig bukott ma.

A WTI olajfajta spot árfolyama ma csak kis emelkedést mutat a dollár erősödése mellett, mert a befektetők attól tartanak, hogy a két komoly hurrikán pusztítása együttesen végülis gyengíti az üzemanyag fogyasztást.