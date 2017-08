Felpörögtek a gázerőművek, rendkívüli osztalékot fizet az RWE

Az RWE 3,21 milliárd eurós EBITDA-ról számolt be 2017 első félévéről, a tavalyi hasonló időszak 3 milliárd eurós adatát követően.

A Reuters elemzői konszenzusa 3,19 milliárd eurós adatot prognosztizált.

Az adózott eredmény 457 millió euróról 2,7 milliárd euróra bővült, amelyben a nagy szerepet játszott a nukleáris fűtőanyagokra kivetett adó állami visszatérítése.

A kiigazított nettó eredmény 809 millió euró lett, valmivel meghaladva az elemzői várakozásokat, és 35,3 százalékkal felülmúlva az előző év hasonló időszakának eredményét.

Az RWE és az E.On által az atomerőművek nukleáris tüzelőanyaga után fizetett adó alkotmányellenességét a német legfelsőbb bíróság idén állapította meg, egyben a költségek visszatérítésére kötelezte az államot. Az RWE összesen 1,7 milliárd eurót fizetett be ilyen címen a költségvetésbe.

A társaság adósságállományának 1,2 milliárd euróval 21,5 milliárd euróra történő csökkentése mellett az extra bevétel arra is lehetőséget teremt, hogy az RWE az idei részvényenkénti 0,50 eurós osztalék fölött egy rendkívüli, részvényenkénti 1 eurós extra kifizetést is eszközöljön.

Ugyanakkor azt is közölte, az eredményeket már inkább a megadott célsávok felső végéhez közelebb prognosztizálja.

Az RWE gyorsjelentésének főbb pontjai:Az első féléves erős számok publikálását követően az RWE megerősítette,a 5,4-5,7 milliárd eurós sávban valószínűsíti az idei tiszta EBITDA-t, míg a nettó bevételt 1 milliárd és 1,3 milliárd euró közé várja.A Goldman Sachs szerint ugyanakkor a társaság indokolatlanul óvatos, a hitelminősítő szerint az eredmények a megadott célértékek fölött alakulhatnak. Az RWE egyúttal azt is közölte,, szemben a korábban várt visszaeséssel.A kedvező számok elérése jelentős részben annak köszönhető, hogy a társasága tervezettnélmellett üzemeltek. Aegységek viszont továbbra isvannak, ami további hatékonyságjavító intézkedések megtételére késztetheti a vállalatot.Az RWE az E.On-hoz hasonlóan jelentős átstrukturálási programot futtatott le, amelynek részeként tavaly ősszel a társaság szétválasztotta hagyományos és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos üzletágait. Míg azonban szektortása az újonnan létrehozott Uniperbe a hagyományos energiahordozókat pakolta bele, addig az RWE a megújulókat szervezte ki az Innogy nevű, tőzsdére is bevezetett leánycégébe, amely a megújulók területén csökkenő tiszta üzemi eredményről és árbevételről számolt be az előző héten.Az RWE papírjai a hétfő délelőtti kereskedésben 1 százalékot közelítő erősödést mutattak.

(Reuters)