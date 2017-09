Felrobbant a narancs ára, miután Irma célba vette Amerika legnagyobb ültetvényeit

Florida Amerika legnagyobb narancstermelő vidéke, ezzel párhuzamosan azonban paradicsomot, citrusféléket, dinnyét és nádcukrot, gyapotot, brokkolit, krumplit és babot is termelnek, így ezeket is veszélyezteti a hurrikán, ami megemelheti a termelői költségeket, az pedig lecsapódik az élelmiszerboltokban végül a fogyasztóknak kell többet fizetni.A vihar augusztus 31-én formálódott hurrikánná és a rákövetkező héten elérte a legveszélyesebb, ötös kategóriájú erősséget, ami azt jelenti, hogy 250 km/h-s vagy nagyobb szélvihar is elképzelhető. A floridai térséget most hétvégén érheti el a vihar, ami az Egyesült Államok narancstermelésének hatvan százalékát veszélyezteti.A fagyasztott narancs határidős tőzsdei árfolyama ezen a héten közel 10 százalékot emelkedett a hurrikán miatt. A pusztítás mértéke kétszeres lehet, nem csak a rövid távú károkat árazzák a határidős piacon, hanem a hosszabb távúakat is, mivel egy narancsfának szüksége van néhány évre, mire termelőképes lesz. Ennek következtében pedig korlátozódhat a hosszabb távú kínálat.A narancson kívül a gyapot árfolyama is emelkedett, ami annak tudható be, hogy a Texason végigsöprő hurrikán egyelőre még ismeretlen mértékű károkat okozott a termőföldeken. Texas a legnagyobb termővidék az Egyesült Államokban. A naranccsal szemben azonban itt nem várható hosszú távú termeléskiesés, mivel jóval alacsonyabb nevelési idővel kell számolni, mint egy narancsfa esetében.A fűrészáru árfolyama is emelkedik, ami annak tudható be, hogy egy ilyen mértékű pusztítás után megnő a kereslet iránta. Az árfolyam április óta nem látott szintre emelkedett.