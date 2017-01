Felrobbantotta az Iszlám Állam az INA szíriai gáz- és olajlelőhelyét

Mi a hír?

Előzmények

Mit csinál a részvényárfolyam?

A terroristák azt állították a lelőhelyek "a Bassár el-Aszad rezsim gerincét képezték" és naponta 3 millió köbméter gázt termeltek, amelyek nagy részét katonai célokra használták fel. Tettükkel szerintük nagy kárt okoztak az Aszad-rezsimnek, amelynek most nem csak a gázellátással, hanem az áramellátással is problémái lesznek.Az INA 2007-re fejezte be a kutatásokat Hayana nevű lelőhelyén, ahol hat gáz- és olajmezőt tárt fel. A horvát olajvállalat ezt követően 2012-ig foglalkozott gáz- és olajkitermeléssel ezeken a területeken, miután a háború és a politikai helyzet miatt kivonult Szíriából.Az INA még 2012. február 27-én közölte, hogy "force major" értesítést küldött a szíriai General Petroleum Company (GPC) felé, a társaság a "force major" visszavonásáig nem realizál sem bevételt, sem termelési részesedést. A "force major" nem jelenti a megállapodás megszűnését vagy ezzel párhuzamosan a projektből való kilépést, ez egy védelmi mechanizmus, mely előre nem látható események esetére került kidolgozásra.Az utolsó olyan év, amikor Szíriában még folyamatos volt a kitermelés 2011 volt, ekkor a Mol szénhidrogén termelése Szíriában napi szinten 20,3 ezer hordó volt, ami az éves átlagos szénhidrogén kitermelés mintegy 14%-át tette ki. 2012-ben viszont a szíriai kitermelés már csak napi 3,1 ezer kőolajhordó egyenérték volt a Mol kutatási riportjai alapján.Szíriában az elmúlt években az INA több alkalommal is jelentős leírásokat hajtott végre, 2015-ös évi beszámolójában a szíriai eszközöket már csupán 291 millió kuna értéken tartották nyilván a könyvekben, 36 millió kőolajhordó egyenérték 2P készlet mellett.A Mol szempontjából Szíria kapcsán jelenleg leginkább az számít, hogy milyen módon kaphat kártérítést az INA a kieső szíriai termelés után, hiszen az eszközeit gyakorlatilag nullára leírta. A kártérítés kérdése egyébként a közelmúltban is felmerült horvát politikusi körökben, amikor azt ecsetelnék, miből szándékoznak visszavásárolni az INA-t a Moltól.A hírnek semmilyen hatása nem volt a Mol árfolyamára, az olajvállalat 0,1 százalékot erősödött a múlt pénteki záráshoz képest.