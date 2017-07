Nap végére elfogyott a lendület, a régiós tőzsdéken felülteljesít a magyar részvénypiac a 0,6 százalékos emelkedéssel. Ez főként a Mol-papírok két százalékos emelkedésének tudható be.

Kilőtt a Mol 2017.07.13 11:52

Itthon délelőtt nem láttunk nagyobb mozgásokat a blue chipekben, azonban a Mol most kivétel, kilőtt az árfolyam és több, mint két százalékot emelkedett. Ezzel a BUX index is emelkedik, 0,6 százalékos pluszban van. A Mol-papírok árfolyama július eleje óta közel 6,5 százalékot ralizott és ezzel idei teljesítményét is pluszba fordította.