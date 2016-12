A karácsony utáni első kereskedési napon túl nagy elmozdulásokat nem láthattunk a főbb európai részvényindexeknél, a magyar piac zárásának időpontjában a DAX 0,2 százalékot, míg a brit FTSE 100 0,1 százalékos pluszban áll. Szektorszinten az olasz bankok papírjai mutatták a legnagyobb esést. A hazai piacon ellenben láthattunk izgalmakat, a BUX végül felülteljesítőként 0,7 százalékos pluszban zárta a kereskedést. Ez elsősorban a Mol 2,3 százalékos erősödésének volt köszönhető. Itt a sztori, hogy hétvégén a horvát elnök, Andrej Plenkovic bejelentette, hogy a horvát kormány visszavásárolja a Moltól az INA-ban meglévő 49 százalékos részesedését. Továbbá fontos bírósági döntés is született a Mol-INA ügyben, mely lapján a választottbíróság Horvátországnak a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as Részvényesi Megállapodás állítólagos megszegésére vonatkozó valamennyi kérelmét elutasította. A többi blue chip közül a Richter 0,3 százalékot, az OTP 0,2 százalékot erősödött, míg a Magyar Telekom árfolyama nem változott az előző napi záróértékéhez képest.

Emelkedik az olaj 2016.12.27 15:35

Ahogy Európában, Amerikában is szerény emelkedéseket láthatunk nyitás után, a a Dow az S&P 500 és a Nasdaq is 0,2 százalékot erősödött. Ezzel egyetemben az olaj árra is emelkedésnek indult, ezzel pedig sorozatban a hetedik alkalommal emelkedett az olajár, amire több mint négy hónapja nem volt példa, az amerikai WTI kőolaj határidős jegyzései több mint egy százalékkal kapaszkodtak feljebb a nap folyamán. Az olajnak az elkövetkező hetekben további támaszt nyújthat, hogy januártól lép életbe az OPEC és nem OPEC országok mintegy napi 1,8 millió hordós termeléscsökkentési megállapodása. 2001 óta ez az első összehangolt termeléscsökkentési kísérlet az OPEC és nem OPEC országoktól, melyek együttesen a globális olajtermelés mintegy 55 százalékát képviselik.