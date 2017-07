Áramszüneteket okozhat az európai vízhiány - Magyarország is súlyosan érintett?

A tanulmány szerint a probléma elsősorban a mediterrán térségben és Franciaországban jelentkezhet, illetve azon országokban, amelyeknek energiaellátásában a nukleáris energiának domináns szerepe van. Ebbe a körbe pedig kétségtelenül Magyarország is beletartozik, hiszen a hazai áramigény több mint harmadát a Duna vizével hűtött Paksi Atomerőműben termelt villamos energia fedezi. Ráadásul a kormányzati tervek ezt az arányt 50 százalékra emelnék a jövőben.

A víznek kiemelkedően fontos szerepe van a fosszilis és nukleáris energiahordozókat égető hőerőművek hűtésében. Az erőművek óriási mennyiségű vizet használnak el hűtési célra, az Európában természetes forrásból kivont teljes víztömeg több mint fele e célra hasznosul Paul Behrens, a Leideni Egyetem professzora szerint.Legutóbb, 2015. augusztus 10-én Lengyelország került meleg helyzetbe, amikor is 1600 nagyfogyasztó számára volt kénytelen korlátozni a villamosenergia-ellátást. A problémát nem a szén vagy földgáz hiánya okozta - amelyek az ország villamosenergia-termelésének legjelentősebb forrásai - , sokkal inkább a vízé. Korábban, a 2003-2006-os, rendkívül forró és száraz nyarakon már számos európai erőmű volt kénytelen korlátozni az áramtermelést. És ez a jövőben egyre gyakrabban fordulhat elő, ironikus módon éppen az ember által a fosszilis energiahordozók eltüzelésével kiváltott klímaváltozás hatására. Paul Behrens, a Leideni Egyetem professzora által publikált tanulmány szerint ugyanis az áramkorlátozások száma várhatóan emelkedni fog Európában, ahogyan a globális felmelegedés hatására módosulnak a kontinensek természetes csapadékmintázatai.Behrens és kollégái egy sor faktort elemezve jutottak erre a következtetésre. A csapadékmintázatok klímaváltozás hatására várható módosulásának tanulmányozása mellett így például vizsgálták az élettartamuk végét közelítő erőművek bezárását célzó európai nemzeti terveket is. Ezek ugyan nagyrészt megújuló energiaforrásokkal és földgázzal helyettesítenék a kieső, többnyire szenes és nukleáris kapacitásokat, a nap- és szélenergia alapú termelés nullaközeli vízigénye miatt pedig valószínűleg csökken majd az európai erőműpark vízszükséglete, de a kutatók azt találták, hogy a természetes vízforrások nyári apadása még e csökkenő vízigény mellett is korlátozásokhoz fog vezetni az áramszolgáltatásban.Az Európai Bizottság 2016-ban figyelmeztetett , hogy a tagállamoknak "mélyreható életmódbeli változásokra" kell felkészülniük, amennyiben az országok tartják magukat a Párizsi Klímaegyezmény keretében közösen vállalt célkitűzésekhez. Úgy tűnik, az életmódbeli változások körébe a rendszeres áramszüneteket is bele kell érteni, amelyek azonban akkor is bekövetkeznek, ha az adott ország nem tartja magát az egyezményben vállaltakhoz.