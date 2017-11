Elkezdődött a természeti világörökség megsemmisülése

Az egyesült államokbeli Everglades mocsártól a Nagy-korallzátonyon át a Galápagos-szigetekig a Föld számos kiemelt természeti értékét elpusztítja a klímaváltozás, a veszélyeztetett helyszínek és természeti képződmények száma pedig mindössze három év alatt 62-re, csaknem duplájára emelkedett - hangúlyozza az IUCN hétfőn publikált jelentése. A listán továbbra is szerepelnek az Aggteleki-karszt (és az ezzel összefüggő Szlovák-karszt) barlangjai.A klímaváltozás, illetve globális felmelegedés különböző mértékben fenyegeti az egyes ikonikus természeti világörökségi helyszíneket és képződményeket. Bár az Aggteleki-karszt kilátásai a kevésbé rosszak közé tartoznak és gyakorlatilag nem romlottak az elmúlt időszakban, ugyanez azonban nem modható el más, nem is olyan távoli helyszínekről.Ebbe a körbe tartoznak egyebek mellett a Kárpátok ősi bükkösei, amelyek kilátásai 2014-ben még nagyjából jónak számítottak, addig napjainkban már jelentős aggályok övezik megőrzésük kilátásait és esélyeit. Ugyancsak figyelmeztető lehet Magyarország számára, hogy a klímaváltozás okozta pusztításnak a vizes élőhelyek különösen ki vannak téve, de az ökoszisztéma távolabbi természeti értékeinek eltűnése szintén kedvezőtlenül fog hatni nem csupán Magyarország, de az egész emberiség kilátásaira is.Az összességében 241 természeti világörökségi helyszínnek tehát már közel harmada elszenvedett különféle mértékű sérüléseket. A fenyegetést nem csak a gleccserek olvadása, a tengerszint emelkedése vagy az aszály jelenti, hanem például az invazív rovarok megjelenése is, ami egyébként jelenleg a legnagyobb veszélyt hordozza a természeti világörökségi helyszínekre. Emellett például a turizmus fenntarthatatlan szintje, az orvvadászat és a kiterjedt építőipari tevékenység is súlyos problémákat jelent.