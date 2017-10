Észak-Korea előállt a nagy ötletével, hogyan védi meg magát a szankcióktól

A sokoldalúan, például élelmiszer, illetve műtrágya alapanyagként is felhasználható algák ígéretes bioüzemanyag-forrást jelentenek, az ebben rejlő lehetőséget pedig számos ország és vállalat vizsgálja világszerte. Noha a kutató üzemek és telepek már a kora 2000-es évektől léteznek Észak-Koreában, számuk és méreteik az utóbbi időben jelentősen bővült - hívta fel a figyelmet a tekintélyes John Hopkins Egyetem által működtetett 38 North nevű, az észak-koreai hírekre specializálódott portál.Az észak-koreai kormányzat állítólag ezerszám fejleszti az algatermelésre alkalmas mesterséges tavakat és az üzemanyag előállítását szolgáló nagyobb üzemeket a vidéki helyszíneken. Ez ugyanakkor nem meglelpő, tekintettel arra, hogy az alga iparág idővel fokozatosan csillapíthatja az ország energiaellátását és élelmiszerbiztonságát érintő nemzetközi szankciók negatív hatásait - fogalmaz a jegyzet.A nemzetközi nyomás alatt az észak-koreai gazdaság képtelen elegendő élelmiszert és energiát előállítani. Az elszigetelt ország nem rendelkezik jelentősebb belföldi olajkészletekkel, következésképpen a műtrágya előállításának lehetőségei is korlátozottak. Mezőgazdaságának gyengeségei, illetve az ebből eredő krónikus élelmiszerhiány miatt Phenjan régebb óta igyekszik alternatív megoldásokat találni, amelyben azonban elsődleges szempont az önellátás kialakítása - ami a dzsucse vagy csucshe nevű hivatalos észak-koreai ideológiának is központi eleme. Október elsejétől az ország első számú kereskedelmi partnere, Kína is felfüggesztette bizonyos finomított olajtermékek Észak-Koreába irányuló exportját az ENSZ ezirányú erőfeszítéseivel összhangban, ami tovább szorította Phenjan helyzetét.Itt jöhet képbe az alga, amely magas fehérjetartalmával kiváló kiegészítő megoldás lehet az élelmiszer- és műtrágyaellátásban. A fotoszintetizáló organizmusokat, amelyekre olykor a "zöld arany" név alatt hivatkoznak, a feltörekvő országokban nem ritkán az alultápláltság elleni fegyverként vetnek be. Ugyanakkor az alga mintegy 20 százalékos olajtartalmára tekintettel bioüzemanyag-forrásként sem utolsó.A 38 North becslései szerint ugyanakkor még időbe telik, amíg Phenjan megközelíti célját, ugyanis jelenleg körülbelül mindössze 4075,6 hordó olajnak megfelelő bioüzemanyagot lehet képes előállítani. Amennyiben a termelés százszorosára bővülne, akkor is csupán az ország éves igényeinek 6,5 százalékát tudnák ebből a forrásból kielégíteni.