Globális felmelegedés: Májusban is folytatódott az aggasztó trend

1964 decembere óta minden hónapban magasabb volt az átlaghőmérséklet, mint a 19. század utolsó két évtizedében.

Az 50-es, 60-as és 70-es évekazonban, hogy a historikus adatok szerint ekkor, a 20. század második felében már. Vagyis az ekkor mért értékekkiinduló értékeknek.Amennyiben bázisul a mérések első két évtizedét, vagyistekintjük, akkorhónapnak. Ebben az esetben a helyzet az, hogy

Forrás: NASA, via Gavin Schmidt

Amennyiben tehát valaki 1964 decembere után született, az illető soha nem tapasztalhatott az átlagnál hűvösebb időjárású hónapot - hívta fel a figyelmet a ThinkProgress Gavin Schmidt, a NASA Goddard Institute For Space Studies igazgatójának tweetje nyomán. (A szakember nem mellesleg azt várja, hogy 2017 a második legmelegebb év lehet a mérések kezdete óta.)És valószínűleg már nem is fog, ugyanis a jövőben egyreannak, hogy az átlagnál hűvösebben alakuljon egy-egy hónap globális átlaghőmérséklete - és ebből a szempontból vélhetőleg már annak sem lesz különösebb jelentősége, hogy melyik időszakot is tekintjük az összevetés bázisául. A légköri szén-dioxid-koncentráció ugyanis napjainkban messze a legmagasabb, ami az emberiség történelmében előfordult és folyamatosan emelkedik.Hacsak a Krakatau vulkán 1883-as kitöréséhez hasonló esemény nem homályosítja el az eget, az üvegházhatással éppen ellentetés befolyást gyakorolva a légkörre - várhatóan a következő évtizedekben sem várható, hogy akár csak egy hónap átlaghőmérséklete is elmaradjon az átlagtól.