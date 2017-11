Kijózanító adat jött a klímaváltozásról

az elsősorban fosszilis energiahordozók használatával összefüggő szén-dioxid-kibocsátás szintje idén 2 százalékkal új csúcsra emelkedhet.

Noha ennek a hivatalos statisztikákban nem sok jele van, a Financial Times szerint Peking gyakorlatilag elismerte, hogy az észak-keleti iparterületről a 2012-2016-os időszakban származó adatok nem ritkán hamisak vagy pontatlanok voltak.

A Global Carbon Project nevet viselő nemzetközi kutatási konzorcium új, az ENSZ bonni klímatalálkozóján ismertetett jelentése azt prognosztizálja, hogyAz emisszió növekedése - amely a jelentés szerint elsősorban a kínai és egyéb feltörekvő gazdaságoknak tulajdonítható - egyben azt is jelzi, az emberiség egyelőre távolodik a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céljától. Mint ismert, a két évvel ezelőtti, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete által tető alá hozott nemzetközi megállapodásban a világ országainak többsége vállalta, intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a Föld átlagos felszíni hőmérsékletének emelkedését 2 Celsius-fokban korlátozzák az iparosodás előtti állapotokhoz képest. Az azóta az egyes kormányzatok által tett vállalások azonban a tudományos vélemények szerint nem elegendőek a cél eléréséhez.Pedig a megelőző három évben már nem emelkedett a globális szén-dioxid-kibocsátás; 2016-ban például úgy stagnált az emisszió, hogy közben a világgazdaság 3,2 százalékkal bővült. Utólag visszatekintve nem kizárt, hogy a tendencia kedvező alakulásában kulcsszerepet játszhatott a kínai gazdaság évtized közepi lassulása is.A jelentés, illetve előrejelzés szerint 2017-ben a globális emisszió 20 százalékáért felelős 22 országban csökkenhet, a szennyezés 50 százalékát reprezentáló 101 országban ugyanakkor emelkedhet a kibocsátás. Kína, a világ legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója várhatóan 3,5 százalékkal nagyobb mennyiségű szén-dioxidot juttat idén a légkörbe, mint 2016-ban.A jelenség egyik fő oka a még napjainkban is hatalmas mennyiségű szenet használó kínai acél- és cementipar fellendülése, amely az elmúlt években a vártnál gyengébben szerepelt.A lassulás értelemszerűen a szénfelhasználást, így a szén-dioxid-kibocsátást is visszafogta. A kínai kormányzati kommunikáció azonban igyekezett úgy beállítani a kibocsátás elmúlt években tapasztalható stagnálását, hogy az az ország Párizsi Klímaegyezmény nevében tett erőfeszítéseinek eredménye.A mostani jelentés azonban leszögezi, a kínai emisszió körülbelül 2030-ig még tovább emelkedhet, azt követően azonban a tiszta energiaforrások növekvő súlya és az energiaintenzitás csökkenése már valóban javulást eredményezhet az üvegházgáz-kibocsátásban.(Financial Times)