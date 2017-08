Lassan Magyarországot is meghódítja a napenergia

Tavaly is folytatódott a már több éve tapasztalható trend, miszerint a háztartási méretű kiserőművek (50 kW alatti beépített teljesítőképességű kiserőművek) beépített kapacitása évről évre növekszik - olvasható a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb statisztikai dokumentumában. A növekedés hátterében a napelemes rendszerek számának és beépített kapacitásának bővülése áll. Az 50 kW feletti mérettartományban is növekszik a nem engedélyköteles kiserőművek száma, és bár itt kiegyenlítettebb a felhasznált energiahordozók szerinti megoszlás, a növekedés motorjának ebben a kategóriában is a napelemek tekinthetők. A háztartási méretű naperőművek darabszáma és beépített teljesítőképessége az elmúlt években folyamatosan emelkedik.2016. év végére a háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítőképessége elérte a 165,5 MW-ot, ami az előző év végi teljesítőképességhez viszonyítva 28 százalékos növekedést jelent. HMKE kategóriában 2016 végén összesen 20 496 darab kiserőmű csatlakozott a villamosenergia-hálózatra, ami az előző év végi 15 220 darabhoz képest 35 százalékos növekedést jelent.

Forrás: MEKH

A darabszámot tekintve az előző évhez hasonlóan a legtöbb háztartási méretű kiserőmű az 5 kW alatti kategóriában található, tehát ebben a lakossági szegmensre leginkább jellemző kategóriában létesült a legtöbb háztartási méretű naperőmű. A felhasznált energiahordozó fajtáját tekintve nap-, szél-, vízenergiát, biogázt, biomasszát, földgázt, valamint egyéb energiahordozókat (termálmetánt, benzint és dízelt) hasznosítanak a HMKE-k. A legelterjedtebbek a napelemes kiserőművek. A 2016. év végére 164,08 MW-ot tett ki a napelemes HMKE-k beépített teljesítőképessége, ami az összes beépített teljesítmény 99,17 százaléka. Ez összesen 20 401 db háztartási méretű naperőművet jelentett 2016 végén.

Forrás: MEKH

A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) olyan kisfeszültségű (1 kV-nál nem nagyobb feszültségű) hálózatra csatlakozó kiserőművek, amelyek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. Ez jó közelítéssel a legfeljebb 50 kW beépített teljesítőképességű kiserőműveket jelenti.