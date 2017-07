Nagy árat fizethet az emberiség a légkondicionálásért

A felmelegedés mértéke azonban az energiahatékonyság egyetlen részterületén, a légkondicionáló berendezések klímabarát fejlesztése és hatékonyságjavítása által önmagában mintegy 20-25 százalékkal korlátozható

a berendezések hatékonyságjavításában és a bennük alkalmazott üvegházgázok mennyiségének csökkentésében rejlő potenciál alapján mintegy 89,7 gigatonnával lehetne visszafogni a globális üvegházgáz-kibocsátást, vagyis nagyobb mértékben, mint amelyet abban az esetben érhetne el az emberiség, ha 2050-ig a szélenergia részarányát jóval 20 százalék fölé emelné a világ energiaellátásában.

A várakozások szerint az évszázad közepére a globális üvegházgáz-emisszó mintegy 19 százalékát a HFC-k fogják kitenni, a feltörekvő gazdaságok egyre erősödő hűtési igényeinek megfelelően. Napjainkban például Indiában a lakosság kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik légkondicionáló berendezéssel, amelyek energiaellátása azonban így is nem ritkán a helyi kapacitások mintegy 50 százalékát igényli.

A jelenlegi becslések szerint, amennyiben az emberiség semmilyen erőfeszítést nem tesz a drámai mértékű klímaváltozás megakadályozása ellen, úgyemelkedhet a globális átlaghőmérséklet.- következtet a tekintélyes Lawrence Berkeley National Laboratory által publikált tanulmány Más összevetésben is érzékeltetve a légkondicionálók súlyát a klímakérdésben:A hűtőberendezésekben korábbangázokat (CFC) alkalmaztak hűtőközegként, azonban az ózonrétegre gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt ezeket néhány évtizede(HFC) váltották ki. Noha az ózonpajzsot nem károsítják, a globális felmelegedésre óriási, ma még teljesen fel nem is mért hatással vannak. A HFC-k hozzájárulása az üveghatáshoz bizonyos tanulmányok szerint

Forrás: JRAIA

A Lawrance Berkeley tanulmánya szerint már egy 30 százalékos hatékonyságjavulás azzal a hatással járna, hogy 2030-ban 1500 erőművel kevesebbre lenne szükség világszerte az áramigények kielégítéséhez.

A klímaberendezések iránti kereslet pedig szárnyal Indiában és a többi feltörekvő ázsiai országban, ahogyan Afrikában is; az előrejelzés szerint ezekben a régiókbanbővülhet a légkondicionáló állomány 2050-ig. Mindez természetesen ajár majd, hozzájárulva új erőművek százainak építéséhez, amelyek közül nem egyet minden bizonnyal a klímaváltozás szempontjából kritikusfognak tüzelni majd. Ez pedig egyfajta ördögi kör hatást eredményez. (A klímaberendezések csúcsigénye azonban többnyire egybeesik a napenergia rendelkezésre állási csúcsaival, ami szerencsés egybeesés, és biztató alaphelyzet a jövőre nézve is.)A HFC-k lehetséges betiltása világszerte téma, még ha például az Egyesült Államok látványosan tartózkodik is az ezt célzó tárgyalásoktól. A gyártóknak azonban szerződés híján is egyet kell érteniük abban, hogy a légkondicionálókra vonatkozó standardoknak egyre nagyobb hatékonyságot kell előírniuk.Ahogyan az energiagazdaság más területein, a klímaberendezések hatékonyságjavításában is kulcsszerep hárul Kínára, miután óriási számban gyártja a légkondicionálókat.