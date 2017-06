"Neandervölgyi" kijelentést tett Trump embere klímaváltozás ügyben

Rick Perry úgy fogalmazott, nem hisz abban, hogy az emberi tevékenységből eredő széndioxid-kibocsátás lenne a klímaváltozás elsődleges oka;

Ezzel egyebek mellett olyan tengerentúli kormányzati felügyeletű szervezetek hivatalos álláspontjának mondott ellent mint az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA), a NASA és a Nemzeti Éghajlati Adatközpont;

Az EPA Donald Trump által kinevezett vezetője, Scott Pruitt márciusban hasonló értelemben nyilatkozott, amikor azt mondta, szerinte a széndioxid-kibocsátás nem járul hozzá jelentősen a klímaváltozáshoz.

a szén-dioxid-kibocsátás és a klímaváltozás összefüggése a tudomány fixa ideája, és ha nem hiszel benne, akkor (szerintük) egy neandervölgyi vagy.

Az EPA azonban a közelmúltban eltávolította honlapjáról a tartalmat.

Az amerikai energiapolitika feje, Rick Perry szerintAz energiaügyi miniszter úgy vélte, a klímaváltozással szembeni szkepticizmus "rendben van", hiszen a szkepticizmus egy "bölcs, intellektuálisan elkötelezett személy" jellemzője. Perry ugyanakkor a CNBC kérdésére elismerte , hogy az éghajlat változik, amelyben az embernek is van szerepe. Az azonban, hogy milyen mértékben, szerinte kérdéses, ahogyan a folytatandó politika is.Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal weboldalán hosszú ideig az volt olvasható, hogy a "szén-dioxid a jelenlegi klímaváltozáshoz elsődlegesen hozzájáruló üvegházgáz".Donald Trump június első napjaiban erősítette meg, hogy kilépetné országát a Párizsi Klímaegyezményből, amely az eddigi legszélesebb körű nemzetközi összefogás a klímaváltozás elleni harcban. Az egyezményt aláíró államok vállalták, hogy jelentősen csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat, ezáltal igyekezve elkerülni a 2 Celsius-fokot meghaladó globális átlaghőmérséklet-emelkedést az évszázad végéig (az iparosodás előtti szinthez képest). A CNBC megjegyzi, hogy a bejelentés óta mintha megritkultak volna a klímaváltozást elfogadó megnyilatkozások az elnök környezetében.A Trump adminisztráció mindemellett az energiaügyi minisztérium (Department of Energy) költségvetésének megkurtítását is kilátásba helyezte.Az energiaügyi minisztérium pedig csendben megszüntette az Office of International Climate and Technolgy nevű, még 2010-ben létrehozott apró intézményt, amelynek fő célja tiszta energia technológiák kifejlesztése volt más országokkal együttműködve - számolt be a The New York Times az előző héten.Számos egyéb, a fosszilis energiaiparnak kedvezni óhajtó, a klímaszempontokat figyelmen kívül hagyó intézkedése között Donald Trump nemrég több mint 50 százalékkal, 2,3 milliárd dollárral vágta vissza a szakminisztérium 2018-as energiahatékonysági kutatás-fejlesztési költségvetését 2016-hoz képest. Annak ellenére is, hogy az USA is csatlakozott (Barack Obama elnöksége alatt) ahhoz az EU-országokat és további 22 nemzetet tömörítő megállapodáshoz, amely elkötelezte magát az ilyen célú kutatásokra biztosított keret megduplázása mellett. A terv értelmében az Egyesült Államoknak 2021-re 6,2 milliárd dollárra kellene emelnie a terület támogatását.

Forrás: Nemzeti Éghajlati Adatközpont (NOAA)