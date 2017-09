Vérciki: csak Szíria és az Egyesült Államok nem írta alá a párizsi egyezményt

Szolidárisnak kell lennünk azzal a számos országgal, amelyek az első áldozatok, illetve amelyek már áldozatok, és amelyek továbbra is szenvedni fognak ezeknek a katasztrófáknak a hatásaitól; Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában, illetve a karibi térségben számos olyan ország van, amelyek rendkívül sérülékeny területeken fekszenek

Az állami médiának nyilatkozva Ortega elmondta, a témában már számos megbeszélést folytattak, és immár a csatlakozás és aláírás tervezett programját is kidolgozták.Pedig az ország első embere még pár hónappal ezelőtt is elutasította az egyezményhez való csatlakozást, kifogásolva, hogy az nem elég szigorú a bolygó leggazdagabb országaival szemben. Ortega korábbi szavai szerint az egyezmény sokkal inkább egy nyilatkozatnak vagy kiáltványnak, mintsem a tett vállalások teljesítésére vonatkozó kötelezvény. A jelek szerint azonban véleménye az elmúlt időszakban nagyon nagy mértékben megváltozott az egyezmény kapcsán, hiszen most már határozottan országa csatlakozásáról beszél.- fogalmazott.A pálfordulás ellenére azonban Ortega tartja magát azon korábbi véleményéhez, hogy a dokumentumnak nagy hiányosságai is vannak.