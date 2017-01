Final YOLO! Holnap jön egy nagy tőzsdei összeomlás, most kell meggazdagodni!

Holnap teszi közzé negyedéves számait az Apple

Van egy trader, aki mindent egy lapra feltéve az Apple árfolyamának esésére játszik

Ha bejön, dollármilliókat nyerhet, ha nem, akkor lenullázza a pozícióit

A Redditen van egy fórum, a WallStreetBets , ahol 3,1 millió (!), jellemzően 20-as 30-as éveiben járó fiatal hergeli egymást minél vadabb tőzsdei befektetésekbe. Sok felhasználó tesz fel fantasztikus sztorikat, néhány óra alatt megkeresett több tíz vagy akár százezer dollárokról, ez persze a többi feliratkozót is arra ösztökéli, hogy minél eszementebb tradeket hajtson végre. A megszólalók elképesztő önbizalommal jelentenek ki dolgokat, az elemzőkre jellemző "egyrészt-másrészt"-nek itt nyoma sincs, nyers stílusban mondanak ítéletet részvényekről, nyersanyagokról, devizákról.A fórumon mostanra véleményvezérek is kinőttek, akiknek az ajánlásait sokan követik, és direktben megkötik a tőzsdén. Az egyik ilyen ismert trader F.S. Comeau, aki nem óvatoskodik, csak nagyban játszik, sokat nyer, de nagyokat bukik is, az egyik ilyen vesztes trade után kórházba is került. Most egy új ötlettel állt elő: arra számít, hogy a holnapi Apple gyorsjelentés után a vállalat részvényárfolyama nagyot fog esni, ő pedig lenullázhatja a korábbi veszteségeit, sőt, ha igazán nagyot esik az Apple árfolyama, akkor akár jó néhány millió dollárral gazdagabb lehet. Vagyis arról van szó, hogy Comeau egy lapra tesz fel mindent, ez a WallStreetBets szlengjében a final YOLO.Comeau put opciókat vásárolt, amelyek értéke meredeken emelkedik, ha az Apple árfolyama a mostani 122 dollárról nagyot esik, viszont ha 128 fölé emelkedik, akkor a pozíciók teljesen elértéktelenednek. Comeau végtelenül magabiztos, szerinte kizárt dolog, hogy az Apple árfolyama a holnapi gyorsjelentés után felfelé induljon el, mivel sem a Google, sem a Western Digital, sem pedig a Microsoft árfolyama nem emelkedett a gyorsjelentésük után, annak ellenére, hogy erős számokat tettek közzé, miközben az Apple gyorsjelentése Comeau szerint gyenge lesz.